Днес по мое разпореждане съвместно с ОДМВР- Варна и прокуратурата във Варна бяха извършени процесуално-следствени действия и проверки във връзка с поведение на служителите в ареста, който се намира в затвора във Варна по повод съмнения за нерегламентирани контакти и закононарушения. Това обяви правосъдният министър Георги Георгиев, предаде репортер на "Фокус". 

"Констатирани са дисциплинарни нарушения от една страна, както и са на лице данни за предстоящи процесуално-следствени действия. Задържани са 5-ма служители- надзиратели в ареста.Това е част от общите ни усилия'', посочи министъра и допълни: 

"Да е ясно на всички- когато говорим за затвор, той не е разграден двор. Открити са таблетки, чието съдържание ще се изследва тепърва, открити са спринцовки и игли и техника, която е внесена нерагламентирано", заключи той.