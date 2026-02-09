Нов светофар е изграден, но все още не е пуснат в действие, в район "Младост“ във Варна. Той се намира на кръстовището на ул. "Младежка“ и "Йордан Йовков“ (над училище "Добри Чинтулов“).Не е ясно дали той ще функционира постоянно или ще бъде с бутон, с който пешеходците ще го пускат, както и дали ще има сензор за автомобили от второстепенната улица към главната.С пускането му обаче ще бъде сложен финалния акорд на проточилия се основен ремонт на улица "Младежка“ в район "Младост“.Приключи изграждането на дъждовната канализация и подмяната на водопровода. Ремонтът, който стартира преди 11 месеца, засегна отсечката между ул. "Тихомир“ и бул. "Република“.Въпреки забавянето му ул. "Младежка“ е цялостно преасфалтирана, с нова тротоарна настилка и ново улично осветление. Ремонтът обхвана и мостовото съоръжение.