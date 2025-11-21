Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
С благословението на Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан на 21 ноември в морската столица ще се състои празничен концерт посветен на Въведение Богородично. Концертът ще започне от 18:00 ч. в Юнашкия салон, бул. "Христо Ботев“ 1.

Православните християни в нашата Родина особено почитат празника Въведение Богородично, който се смята за ден на православната християнска младеж и семейство. Чрез почитането на Богородичните празници се изразява нашата велика любов към Пресвета Богородица и дълбоката ни вяра в нейното постоянно застъпничество и покров над нас. Св. Григорий Палама в своето слово за Въведение Богородично казва: "Ако дървото се познава по своя плод и "всяко добро дърво дава добри плодове“ (Мат. 7:17), то Майката на Самото Добро и Родителката на Присносъщната Прекрасност нима несравнимо не превъзхожда със Своята прекрасност всичко прекрасно, което съществува както в света, така и на небесата?“.

Висок и недостижим за нас е съвършеният пример на живота на Богоматер, но всеки, който искрено желае да благоугоди на Бога, е призван да подражава на нейния начин на живот. Горещата любов към храма, молитвата, словото Божие, трудът, великото смирение с пълна преданост на волята Божия – това са добродетелите, които постоянно са украсявали подвига на Пресветата Дева и които трябва да внасят красота и в нашия живот.