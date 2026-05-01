Във варненския храм "Св. Архангел Михаил“ отбелязаха две години от пристигането на чудотворната икона на Света Богородица Скоропослушница. Ставрофорен иконом Георгий Стоименов и свещеник Благой Иванов прочетоха Акатист и извършиха водосвет. В службата участваха много миряни, които пригласяха на свещениците и клиросните певци, предаде БТА.

"Това е второто честване за пристигането на иконата. Сигурен съм, че за тези две години Света Богородица успя да помогне на немалко хора", каза отец Георгий, като добави, че самият той усеща подкрепата й постоянно.

"Винаги, когато започват нещо в храма, прибягват към нейната помощ и закрила, и досега никога не са си тръгнали празни - винаги тя е била покрай тях и им е помагала в даденото начинание. До иконата има кутия, в която вярващите пускат бележки със своите молитви към Богородица", подчерта той. Според свещеника от тях се вижда, че Божията майка е помогнала и на други хора.

"Сигурен съм, че за този кратък период от две години, откакто образът на Света Богородица Скоропослушница е тук при нас, тя успя да помогне на немалко хора и затова продължаваме да молим за нейното застъпничество, да ни пази, да бди над нас, да ни помага в трудностите, а ние да не се отказваме от нея, да имаме силата да помолим за нейната помощ и да благодарим, когато ни я окаже, което и правим днес“, завърши той.

Чудотворната икона пристигна във Варна днес и бе внесена в храма с литийно шествие по главната пешеходна улица. Тя е копие на иконата на Св. Богородица Скоропослушница от манастира Дохиар на Света Гора, като съборният храм, в който се намира, е посветен на светите архангели. Иконата е дарена на храма във Варна от благодетели, след като от настоятелството подемат инициатива български иконописец да нарисува копие на чудотворна икона от Атон.

На дошлите за службата днес в храм "Св. Архангел Михаил“ бяха раздадени книжки с Акатиста на Пресвета Богородица. Отец Георгий припомни, че са издали около 900 бройки, а това са последните останали от тиража, затова скоро се очаква да бъде направен нов.

След водосвета миряните участваха в литийно шествие с чудотворната икона около черквата.