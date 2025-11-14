Празнична магия с 26-ти Коледен музикален фестивал на Варненската опера
Фестивалът ще започне на 22 ноември с едно от най-новите заглавия на оперния театър – драматичната опера "Фауст“ от Шарл Гуно под диригентството на Светослав Борисов и в режисура на Вера Немирова. На 23.11 Дуо Росини от Италия – пианистите Лучио Грималди и Деметрио Трота, ще поднесат на публиката елегантен камерен концерт с вход свободен, част от поредицата концерти в рамките на сътрудничеството между Държавна опера Варна и Консерватория "Джузепе Мартучи“ Салерно. На 24.11 е представлението на мюзикъла "Дух“ – съвременен сценичен прочит на прочутата филмова история. На 26.11 Варненската опера ще представи класическия шедьовър "Риголето“ от Джузепе Верди с Пламен Димитров в коронната му роля.
Декември ще започне с приказно настроение – балетът "Снежанка и седемте джуджета“ (2 и 6.12) и мюзикълът "Мечо Пух“ (3.12) ще зарадват зрителите от всички възрасти с танц, музика и любими сюжети. На 5.12 пламенната опера "Кармен“ ще разкрие страстта и свободата в музиката на Бизе, а мюзикълът "Аладин“ (8 и 9.12) ще пренесе зрителите в магическия свят на Изтока, където Духът от лампата ще сбъдне желанията им.
На 13.12 ще бъдат представени две едноактни опери – "Сестра Анджелика“ от Пучини и "Селска чест“ от Маскани, които ще дирижира маестро Якопо Сипари ди Пескасероли. 15.12 ще донесе класическата коледна атмосфера с балета "Лешникотрошачката“ по музика на Чайковски. Настроението ще продължи с комичната опера "Севилският бръснар“ от Росини (17.12), а на 19.12 зрителите ще се насладят на изящния балет "Пепеляшка“ от Сергей Прокофиев.
Една от най-обичаните опери на Пучини – "Бохеми“ с трогателната история за младостта и любовта, ще оживее на сцената на 20.12, а на 23.12 традиционната празнична гала вечер с музика на Щраус ще доведе във Варна виенския коледен дух. В дните между Коледа и Нова година, на 27.12 кросоувър концертът "Тина – Simply the Best“ ще вдигне градуса на настроението с вечните хитове на рокендрол иконата, а на 29.12 малки и големи ще се потопят в магията на музиката от филмите на Дисни. Двата концерта ще дирижира маестро Роберто Молинели, който специално за събитията ще доведе със себе си и блестящи солисти от Италия.
26-ият Коледен музикален фестивал ще завърши с две представления на "Лешникотрошачката“ – на 30 и 31.12, превръщайки последните дни от годината в истински празник на танца и музиката.
