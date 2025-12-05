Празнична размяна на детски играчки, настолни игри и дрехи във Варна
©
Размяна на детски играчки и настолни игри
Донесете играчки и настолни игри, които вече не използвате, и открийте нови любими за вас или вашето дете.
Период: 8 – 12 декември
Час: 11:00 – 19:00
Размяна на дрехи за всички възрасти
Всеки е поканен да донесе добре запазени дрехи и аксесоари и да ги замени с други – напълно безплатно.
Период: 15 – 19 декември
Час: 11:00 – 19:00
Място: ул. "Пенчо Славейков" 48, гр. Варна — Място ЗА ТЕБ
Защо подобни инициативи са важни?
Подобни инициативи имат ключово значение за опазването на околната среда. Чрез размяната на вече използвани вещи се намалява количеството отпадъци, спестяват се природни ресурси и се ограничава нуждата от производство на нови изделия. Това е лесен и достъпен начин да се намали свръхпотреблението и да се насърчат по-устойчиви навици в ежедневието.
От социална гледна точка, размяната създава пространство за взаимопомощ, доверие и солидарност между хората. Тя изгражда култура на споделяне, прави ценните вещи достъпни за повече семейства и укрепва чувството за общност. Така устойчивостта се превръща в споделена ценност, която носи полза за всички.
Още по темата
/
Европейците харчат около 60 млн. евро за пощенски картички всяка година. Ще изпратите ли коледни пожелания в плик този декември?
02.12
Още от категорията
/
Стела Николова за Портних: Ще продължа да настоявам като сигналоподател за фекалната тръба да бъде внесено обвинение
09:07
10 800 лв. са небходими за закупуване на нови креватчета за неонатологичното отделение във Варна
04.12
Варненец с важен апел към шофьорите: Най-тежката "санкция" е, когато някой не се прибере в къщи
03.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Голям авиопревозвач спира редица полети до Варна през 2026 година...
09:34 / 03.12.2025
Недоволството не стихва: Протест срещу Бюджет 2026 и утре
20:25 / 02.12.2025
Бомбички и бутилки полетяха във Варна: Хората са гневни, твърдят,...
20:06 / 01.12.2025
Благомир Коцев към варненци: Моята свобода дължа на вас!
19:40 / 01.12.2025
4-годишната Жасмина получи специализирана детска количка
17:17 / 01.12.2025
Предложиха "мръшляк" да стане дума на годината
12:26 / 01.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.