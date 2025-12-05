Сподели close
Академия за рециклиращо изкуство и Сдружение "За Теб" канят варненската общност да се включи в две празнични инициативи, които насърчават споделянето, устойчивите практики и грижата за околната среда. Събитията дават възможност вещите да получат втори живот, вместо да бъдат изхвърлени, и вдъхновяват към по-осмислен начин на потребление.

Размяна на детски играчки и настолни игри

Донесете играчки и настолни игри, които вече не използвате, и открийте нови любими за вас или вашето дете.

Период: 8 – 12 декември

Час: 11:00 – 19:00

Размяна на дрехи за всички възрасти

Всеки е поканен да донесе добре запазени дрехи и аксесоари и да ги замени с други – напълно безплатно.

Период: 15 – 19 декември

Час: 11:00 – 19:00

Място: ул. "Пенчо Славейков" 48, гр. Варна — Място ЗА ТЕБ

Защо подобни инициативи са важни?



Подобни инициативи имат ключово значение за опазването на околната среда. Чрез размяната на вече използвани вещи се намалява количеството отпадъци, спестяват се природни ресурси и се ограничава нуждата от производство на нови изделия. Това е лесен и достъпен начин да се намали свръхпотреблението и да се насърчат по-устойчиви навици в ежедневието.

От социална гледна точка, размяната създава пространство за взаимопомощ, доверие и солидарност между хората. Тя изгражда култура на споделяне, прави ценните вещи достъпни за повече семейства и укрепва чувството за общност. Така устойчивостта се превръща в споделена ценност, която носи полза за всички.