Академия за рециклиращо изкуство и Сдружение "За Теб" канят варненската общност да се включи в две празнични инициативи, които насърчават споделянето, устойчивите практики и грижата за околната среда. Събитията дават възможност вещите да получат втори живот, вместо да бъдат изхвърлени, и вдъхновяват към по-осмислен начин на потребление.Донесете играчки и настолни игри, които вече не използвате, и открийте нови любими за вас или вашето дете.Период: 8 – 12 декемвриЧас: 11:00 – 19:00Всеки е поканен да донесе добре запазени дрехи и аксесоари и да ги замени с други – напълно безплатно.Период: 15 – 19 декемвриЧас: 11:00 – 19:00Място: ул. "Пенчо Славейков" 48, гр. Варна — Място ЗА ТЕБПодобни инициативи имат ключово значение за опазването на околната среда. Чрез размяната на вече използвани вещи се намалява количеството отпадъци, спестяват се природни ресурси и се ограничава нуждата от производство на нови изделия. Това е лесен и достъпен начин да се намали свръхпотреблението и да се насърчат по-устойчиви навици в ежедневието.От социална гледна точка, размяната създава пространство за взаимопомощ, доверие и солидарност между хората. Тя изгражда култура на споделяне, прави ценните вещи достъпни за повече семейства и укрепва чувството за общност. Така устойчивостта се превръща в споделена ценност, която носи полза за всички.