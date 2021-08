Празнична заря и много събития за Деня на Варна

© Празнична заря и много събития са подготвени за празника на Варна - 15-ти август, Успение Богородично. По традиция денят ще започне с тържествената архиерейска Света литургия в Катедралния храм "Успение Богородично“ в 8,30 ч. Веднага след края на службата ще бъде тържествено издигнат флагът на града на пл. "Св. Св. Кирил и Методий".



Цял ден в различни точки на града ще бъдат проведени спортни и културни събития. В 18 ч. започва поредното издание на рок фестивала в Аспарухово с участието на Infected Zone, Application for Kill, Mass Cremation, Claymore, Drive Your Life и Милена Славова.



Както всяка година в 20 ч. е началното на тържествената церемония за връчване на почетните звания и отличия на Варна, която се провежда в Летния театър. В концерта по-късно ще участват Кирил Хаджиев – TINO, Атанас Кателиев, Виктория Георгиева, Атанас Колев, Дара и Стенли. В 20,30 ч. започва концертът край фонтана на площад "Независимост“, с участието на симфоничния оркестър на Държавна опера Варна. В 23,30 ч. небето над морската столица ще бъде озарено от светлинно шоу с празнична заря. Организатор са събитията е Община Варна, със съдействието на Военноморските сили и Варненската и Великопреславска митрополия.



Програма за 15 август, неделя:



8,30 ч. Света литургия по повод Успение Богородично в Катедрален храм "Успение Богородично;



10,30 ч. Издигане флага на Варна на пл. "Св. Св. Кирил и Методий";



9 ч. Велообиколка на Варненското езеро



10 – 18 ч. Плажен волейбол, лечебна гимнастика, акробатика, лекоатлетическа щафета за деца на плажа в Аспарухово, част от инициативата "Живей активно с Нестле“;



10 ч. Анимация: Театрални игри за деца пред вход на Морската градина;



11 ч. Представление за деца "Каквото направи дядо, все е хубаво“ на сцена "Раковина";



12 ч. Нов художествен поглед към ул. "Дръзки“;



14 ч. Награждаване на победителите в Table Tennis Arena Collizeone– открит индивидуален турнир по тенис на маса за Купата на Варна. Място - Варна Тауърс;



16,30 ч. Награждаване на участниците в открития турнир по плажен волейбол "Варненско лято“. Място – плаж в Аспарухово;



18 ч. Рок фестивал в Аспарухово, участници Infected Zone, Application for Kill, Mass Cremation, Claymore, Drive Your Life, Милена Славова;



19 ч. Богдан Томов за децата на Варна, сцена "Раковина“;



19 ч. Награждаване на победителите в XXI Международна ветроходна регата Кор Кароли. Класове: килови яхти ORC, IRC и клас Conrad 25 R;



20 ч. Церемония по награждаване с почетни звания и отличия и концерт с участието на Кирил Хаджиев – TINO, Атанас Кателиев, Виктория Георгиева, Атанас Колев, Дара, Стенли; Място: Летен театър;



20:30 ч. Празничен концерт край фонтана – Симфоничен оркестър на Държавна опера Варна, място пл. "Независимост";



22:00 ч. Нощно бягане по случай Деня на Варна, място: Слънчевия часовник на входа на Морската градина;



23,30 ч. - Празнична заря в района на Морската гара







Съпътстващи събития:



02.08 – 20.08.



Юбилейна фотоизложба - Варна - 100 години курортен град;



Място: Слънчевият часовник



12 – 13.08.



Младежки фестивал FUN CITY+



Място: Сцена "Раковина“ и локации в центъра на града;



12 – 15.08.



XXI Международна ветроходна регата Кор Кароли;



Варна – Св. Влас – Бургас – Варна



13 – 15.08.



9:00 ч. Открит турнир по плажен волейбол Варненско лято;



Място: плаж "Аспарухово“







13.08., петък



10 – 13 ч. Научна конференция Варна – Вулкан;



Място: Градска художествена галерия



18 ч. XXI биенале на графиката



Място: Градска художествена галерия "Борис Георгиев"







14.08., събота



10 – 20 ч. Детски празник "Най-сладкият ден“;



Място: входа на Морската градина



21 ч. – спектакъл "Гларус ретро кабаре“ посветен на 100 години Варна курортен град;



Място: лятна сцена на Кукления театър