С безплатни представления за празниците ще изненада децата от Делфинариума във Варна. В събота, неделя и понеделник най-малките посетители ще влизат с вход свободен на представленията от 12:00 и 15:30 часа, информира БНТ.
Артистите Доли, Йоана, Бимбо, Кимбо, и най-младата Флипър, ще зарадват малките посетители с интересна програма и познавателна игра.
По думите на треньора в Делфинариума Ивелина Жеков делфинът превежда, задава въпросите, а гостенинът превежда това към децата.
"Много е интересно, любопитно! Много въпроси, които провокират знанията на децата, но и провокират желанието им да дават правилни отговори, и да покажат, че са добри и толкова умни като тях.", допълни тя.
Делфините също чакат с нетърпение малките си приятели. А за децата срещата с интелигентните бозайници винаги е празник.
Мартин Пендичев: "Много беше хубаво! Делфините скачаха през обръчи, над едни пръчки, тези които ги тренират казаха на един човек да влезе в лодка и те го бутаха."
Билети за представленията могат да бъдат резервирани онлайн на сайта на делфинариума или на касата преди представленията.
