С много празнично настроение и детски смях беше изпълнен светлият празник Възкресение в Албена. Алеите на комплекса се оживиха със стотици семейства, решили да отседнат в курортния комплекс по време на Великденските дни.

Близо 2000 гости посрещна Албена за един от най-светлите празници.

Архимандрит Филип Кирилов от храм "Успение Богородично“ в село Оброчище поздрави с "Христос Воскресе" и "Hristos a Înviat" всички български и румънски гости, като ги благослови и наръси със светена вода за здраве.

Празничната програма привлече и жители на близките градове и села с традиционна фолклорна програма и ястия, козунак и боядисани яйца.

Слънчевият Великден беше радост за всички деца в Албена с много разнообразна анимация и игри, рисуване на лица "борене" с яйца и преследване и търсене на яйца с великденския заек.