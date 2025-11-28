Жителите на "Чайка" ще украсят заедно коледната елха в техния район. Събитието е планирано за днес 28 ноември, в 17 часа.Организаторите канят всички желаещи да се включат в празника да дойдат пред НЧ "Асен Златаров“.Всеки, който иска може да донесе украса, подходяща за външни условия: Лампички на батерии или соларни, гирлянди, опаковани "подаръчни“ кашони с непромокаема хартия."Тази година заедно ще създадем най-красивото коледно дърво в кв. Чайка!" се казва още в поканата за събитието.17:00–18:00 ч. – Събиране на украсата18:00–19:00 ч. – Украсяване на дървотоОсигурена е и автовишка, за да се постяви украсата по цялата дължина18:00–20:00 ч. – Танци пред читалищетоОрганизаторите напомнят, че всеки може да донесе храна и напитки, за ппо-празнична атмосфера."Нека превърнем 28 ноември в една вълшебна вечер за целия квартал!"