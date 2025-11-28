Празник във Варна: Съседи заедно ще украсят коледната елха в квартала си
Организаторите канят всички желаещи да се включат в празника да дойдат пред НЧ "Асен Златаров“.
Всеки, който иска може да донесе украса, подходяща за външни условия: Лампички на батерии или соларни, гирлянди, опаковани "подаръчни“ кашони с непромокаема хартия.
"Тази година заедно ще създадем най-красивото коледно дърво в кв. Чайка!" се казва още в поканата за събитието.
Програма:
17:00–18:00 ч. – Събиране на украсата
18:00–19:00 ч. – Украсяване на дървото
Осигурена е и автовишка, за да се постяви украсата по цялата дължина
18:00–20:00 ч. – Танци пред читалището
Организаторите напомнят, че всеки може да донесе храна и напитки, за ппо-празнична атмосфера.
"Нека превърнем 28 ноември в една вълшебна вечер за целия квартал!"
