Мъж на 38 години от Варна, известен на органите на реда е заловен през уикенда, след бързи оперативни действия на служителите на Четвърто РУ.Установено е, че преди дни той е нападнал чужденец в кв. Аспарухово и чрез побой му е отнел сумата от над 4 000 евро и лични документи. Пострадалият е настанен в болница, с черепно-мозъчна травма, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство, докладвано е на прокуратурата.