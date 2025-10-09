Белият щъркел – една от най-обичаните птици у нас – бележи истински подем! Данните от VIII Международно преброяване на вида показват, че през последните десет години гнездящата му популация в България се е увеличила с цели 33%, съобщават от БДЗП, цитирани от "Фокус".През 2024 и 2025 г. над 200 доброволци, служители на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), експерти от Регионални инспекции по околна среда и водите (РИОСВ), представители на неправителствени организации, служители от Природни и Национални паркове, както и приятели на птиците и природата се включиха в Голямото преброяване на гнездата на белия щъркел в България. Инициативата е част от VIII Международно преброяване на този толкова обичан от хората вид. То се провежда на всеки 10 г. в цяла Европа. У нас мащабната кампания се координира от БДЗП в партньорство с Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), а в световен мащаб - от NABU (BirdLife Германия), като целта е проследяването на дългосрочните тенденции в световната популация на този емблематичен вид.Резултатите са обнадеждаващи – в страната са регистрирани 9527 гнезда, от които 7749 са заети от двойки щъркели. За сравнение, при предходното преброяване през 2014 г. гнездата са били 6981, а заетите – 5825. Общият брой на успешно отгледаните малки за периода е 17 530."Данните са изключително позитивни – за десет години популацията на белия щъркел у нас е нараснала с една трета. Това е ясен знак, че природозащитните усилия, включително поставянето на безопасни платформи върху електрически стълбове, дават резултат,“ споделя Свилен Чешмеджиев, национален координатор на преброяването от БДЗП.Най-предпочитаното място за свиване на гнезда продължават да бъдат електрическите стълбове – цели 8339 гнезда са разположени върху тях. 76 гнезда са разположени на дървета, като най-често се използват акацията, бора, черницата и тополата. За сравнение преди десет години техният брой е бил 201. Върху сгради са разположени 539 гнезда, като най-често използваните са покриви и комини на училища, фурни, частни къщи, както и куполи на църкви. Регистрирани са гнезда и върху друг вид субстрат – силози, паметници, магазини, GSM антени и изкуствени постройки, изградени от човек. Радващ е фактът, че драстично се е увеличил броят на гнездата, които са повдигнати върху изкуствени платформи – 5620. БДЗП от години работи съвместно с електроразпределителните дружества в страната, на които ще бъдат предоставени данните за рисковите щъркелови гнезда, за да бъдат и те обезопасени на изкуствени платформи в бъдеще.Резултатите от VIII Международно преброяване показаха, че областите с най-много заети щъркелови гнезда и съответно двойки щъркели са: Хасково – 864, Пловдив – 849, София – 601, Благовград – 591. Областите с най-малко гнезда са Добрич – 76, Габрово – 62 и Смолян – 5. Съответно общините с най-голям брой заети гнезда са: Петрич – 276, Самоков – 257 и Тунджа – 214.Населените места с най-много заети щъркелови гнезда в България са: село Баня (община Разлог) – 51, село Рупите (община Петрич) – 50, село Райово (община Самоков) – 48, град Бургас – 48, село Драгушиново (община Самоков) – 46 и село Кулата (община Петрич) – 46. Населените места с най-голям общ брой гнезда в страната са: град Бургас – 59, село Драгушиново – 58, село Райово – 56, село Баня – 55, село Белозем (община Раковски) – 52, село Белчин (община Самоков) – 51 и село Рупите – 51. Чрез приложението Smartbirds Pro участниците разполагаха на мобилните си устройства с местоположението на всяко гнездо, регистрирано при предходното преброяване преди 10 години, което допринесе за бързо откриване на гнездата и събирането на точни данни.Белият щъркел е не само символ на пролетта и новия живот, но и един от най-добрите индикатори за състоянието на околната среда. Той живее близо до хората и отразява чистотата на природата, в която и ние съжителстваме.БДЗП изразява дълбока благодарност към всички доброволци, общини, училища и граждани, които се включиха в преброяването. Благодарение на тях отново доказахме, че белият щъркел е не просто птица – той е част от българската душевност.VIII Международно преброяване на белия щъркел в България се осъществи в рамките на проект "Осъществяване на схемата за мониторинг на обикновените видове птици и национално преброяване на гнездата на белия щъркел, като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие", финансиран от ПУДООС, както и с финансовата подкрепа на NABU (BirdLife Германия). Основен партньор на БДЗП в VIII Международно преброяване на белиящъркел е Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към Министерството на околната среда и водите.