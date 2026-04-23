Нашата основна цел през този служебен мандат беше ясна – да затвърдим доверието към България и да я позиционираме трайно като сигурна дестинация с целогодишен туристически продукт, заяви служебният министър на туризма Ирена Георгиева, пише ФОКУС.

Министерството на туризма организира работна среща в София с представители на над 40 дипломатически мисии, което подчертава активния международен диалог и интереса към България като туристическа дестинация.

По време на срещата беше отчетено, че зимният сезон 2025/2026 се характеризира със стабилен интерес от международните пазари. България затвърждава позициите си като конкурентна и достъпна дестинация в Европа. За периода 2019 г. до февруари 2026 г. имаме ръст на нощувките общо 28,5% и общо 27% ръст на входящия туризъм.

"Този резултат не е случаен – той е отражение на последователна работа, насочена към устойчивост, изграждане на партньорства и силно международно присъствие“, коментира Ирена Георгиева.

Съществен принос за положителните резултати имат стратегическото сътрудничество с водещи международни компании като TUI Group, Jet2 и Wizz Air, както и активната маркетингова политика на министерството.

В своето изказване служебният министър на туризма Ирена Георгиева акцентира и върху засиленото международно присъствие на страната. Министерството на туризма има над 20 участия в туристически изложения, предвидени през 2026 г., както и предстоящо домакинство на България на престижното международно спортно събитие Giro d’Italia Grande Partenza през май тази година. "Това събитие е възможност да покажем България пред милиони зрители по света – с нейната природа, култура и уникални преживявания“, заяви служебният министър на туризма.

От изказването стана ясно още, че по отношение на летен сезон 2026 се очаква умерен устойчив ръст на туристите от ключови пазари като Великобритания, Германия, Полша и Чехия, както и засилен интерес към семейните ваканции и пакетните пътувания.

"Виждаме ясно възстановяващо се доверие. Това е резултат от по-добрата свързаност на дестинацията, модернизираната инфраструктура и активната работа с международни партньори“, посочи министърът. Тя подчерта и ролята на дипломатическия диалог в работата в подкрепа развитието на сектора, който е реална платформа за сътрудничество, нови инициативи и разширяване на туристическия обмен.

В рамките на събитието беше представен и стратегическият документ "Tourism Doing Business – Investing in Bulgaria“ на Министерството на туризма, разработен съвместно с UN Tourism, който очертава възможностите за инвестиции в сектора, а целта му е да осигури прозрачност и предвидимост за инвеститорите, представяйки дестинацията като страна, която предлага стабилна икономическа среда, конкурентни условия и огромен потенциал за развитие. Инициативата е пример за институционална приемственост и последователност в политиките, като е стартирана в предходен управленски мандат и надградена в настоящия. Това гарантира устойчивост на стратегическите приоритети в сектора и яснота в дългосрочната визия за развитието на туризма в България.

"Най-важното постижение е запазеното доверие – от страна на туристите, инвеститорите и на нашите партньори“, заключи Ирена Георгиева.