Поредното 14-то мащабно събитие за събиране на капачки и парични дарения ще се проведе следващата събота 25.04.2026г., от 09:00ч до 14:00ч на площада пред Катедрален храм "Св. Успение богородично" град Варна. Това съобщиха организаторите на акцията от "Аз вярвам и помагам".

Те напомнят, че събраните капачки трябва да се предадет в торби, чували или кашони, но НЕ и в туби.

"Молим Ви да прегледате в капачките да няма различни предмети, метални ножове, батерии, камъни и други различни неща от капачки.", припомнят те.

Благотворителната кампания "Аз Вярвам и Помагам" е първата и най-дългогодишна в България за събиране на пластмасови капачки за рециклиране. От началото през 2015г до 2025г са предали над 385 000 кг. капачки (което са около 190 000 лв.) и са направени дарения за над 1 000 000 лв (един милион лева) с 0 лв. разходи за труд, заплати, бонуси, храна и т.н.

До 2025г благодарение на кампанията са даренин над 30 чисто нови детски линейки, кувьози, първите в България мобилни пунктове за кръводаряване "Аз Вярвам и Помагам", животоспасяващи и скъпоструващи медицински апаратури, оборудване, техника и т.н. в помощ на цяла България.

