Преди минути: Рекордно пиян шофьор бе хванат във Варна
Пробата е показала 4,85 промила, съобщиха от полицията.
Мъжът е варненец на 45 години. Три пъти до момента му отнемана книжката. Има в биографията си 7 акта за административни нарушения, 7 наказателни постановления и два фиша.
Автомобилът е фирмен, тип баничарка.
