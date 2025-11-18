Сподели close
Минути след 17 часа, в ж.к. "Владислав Варненчик" до бл. 9, посока пощата /от Лидъл към пазарчето/ е проверен с дрегер водач на товарен автомобил.

Пробата е показала 4,85 промила, съобщиха от полицията.

Мъжът е варненец на 45 години. Три пъти до момента му отнемана книжката. Има в биографията си 7 акта за административни нарушения, 7 наказателни постановления и два фиша.

Автомобилът е фирмен, тип баничарка.

 