Преди зимата: Питомниците на приюта в Каменар получиха обновени дървени къщички
© Община Варна
Акцията е не само поредният благороден жест, но има за цел да създаде по-уютна среда за четириногите и да им осигури топъл подслон за предстоящия зимен сезон. Къщичките бяха сглобени и поставени в халетата, където ще се ползват през студените зимни дни.
По-рано през октомври към усилията за популяризиране на осиновяването на бездомни животни се присъединиха и момичетата от "Mrs. Bulgaria World“. Специално за кампанията "Осинови порода любов“ красавиците дефилираха в компанията на четириногите в центъра на морската столица, по време на специално организирано за случая събитие. Освен разходка на открито чаровните модели дариха на кученцата надежда и шанс да открият своите бъдещи стопани и да получат по-добър живот в любящо семейство.
Работата и съвместните инициативи с доброволците продължават ежеседмично, уверяват от екипа на общинския приют. Те напомнят, че всяка събота е традиционният "Ден на отворените врати“ в с. Каменар, където многобройните обитатели на приюта очакват гости, приятели и бъдещи стопани. В тези дни всеки, обичащ животните, може да отдаде част от свободното си време, да се включи към благородната мисия, като отиде до приюта и разходи някое от кученцата, да си хареса четириног приятел и дори да го осинови.
