Питомниците на Общинския приют за безстопанствени животни в село Каменар вече се радват на обновени дървени къщички. През уикенда доброволци и служители на центъра сковаха нови дървени домове за четириногите, изработени от рециклирани транспортни палети. Инициативата стартира по-рано този месец, когато група млади хора дариха храна за четириногите и материали за направата на къщичките, съобщиха от екипа на приюта. За втора поредна година в акцията се включва част от колектива на варненска фирма, които заедно с екипа на приюта обновиха пространствата, в които живеят животните.Акцията е не само поредният благороден жест, но има за цел да създаде по-уютна среда за четириногите и да им осигури топъл подслон за предстоящия зимен сезон. Къщичките бяха сглобени и поставени в халетата, където ще се ползват през студените зимни дни.По-рано през октомври към усилията за популяризиране на осиновяването на бездомни животни се присъединиха и момичетата от "Mrs. Bulgaria World“. Специално за кампанията "Осинови порода любов“ красавиците дефилираха в компанията на четириногите в центъра на морската столица, по време на специално организирано за случая събитие. Освен разходка на открито чаровните модели дариха на кученцата надежда и шанс да открият своите бъдещи стопани и да получат по-добър живот в любящо семейство.Работата и съвместните инициативи с доброволците продължават ежеседмично, уверяват от екипа на общинския приют. Те напомнят, че всяка събота е традиционният "Ден на отворените врати“ в с. Каменар, където многобройните обитатели на приюта очакват гости, приятели и бъдещи стопани. В тези дни всеки, обичащ животните, може да отдаде част от свободното си време, да се включи към благородната мисия, като отиде до приюта и разходи някое от кученцата, да си хареса четириног приятел и дори да го осинови.