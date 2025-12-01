Българският политически живот през 2025 г. ни подари редица забележителни моменти и думи, но една от тях изпъкна с особена сила и буквално освети абсурдите на политическия диалог. Става дума за думата "мръшляк“, която се оказа достатъчно шокираща и незабравима, за да влезе в центъра на общественото внимание.Инцидентът се случи по време на протест в сряда, 26 ноември, когато парламентарен сътрудник на "Продължаваме промяната“ снима кулоарите на Народното събрание, за да покаже на демонстрантите какво се случва вътре. На този фон депутатът от ДПС-Ново Начало Байрам Байрам избухна с обидни думи към сътрудника, наричайки го:"Абе, я бягай оттук, бе, мършляк такъв. Ти си пълен мършляк! Изчезвай!“Тази ситуация бързо се превърна в централна тема в социалните мрежи и медийния свят, като думата "мръшляк“ започна да се използва с нотка на ирония за описване на поведението на политици и политически диалог като цяло.Психологът Радостина Хлебаров с отворено писмо до медиите и обществеността по къде на шега, къде наистина предлага "мръшляк“ да бъде обявена за дума на годината. Според нея тя отразява духа на съвременния политически диалог, обогатява езика с нови нюанси на сарказъм и софистицираност,шокира, забавлява и обяснява политическия климат едновременно – всичко това само в седем букви."Нека отличим този блестящ принос към българския език и увековечим момента, в който поредният политик ни показва, че диалогът между институции и граждани може да падне още по-ниско“, се казва нейното писмо.