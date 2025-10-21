Сподели close
Второто издание на обучителната програма "Предприемачество за младежки НПО“ ще се проведе във Варна през ноември. Интензивното обучение, организирано от Черноморски младежки център – Варна, ще се проведе в дните 4–5 ноември и 11–12 ноември, от 9:30 до 15:30 ч. в Младежкия дом. Инициативата е предназначена за младежки организации от Варна и региона, които искат да направят следващата крачка към устойчивост, растеж и по-силно обществено въздействие.

Участниците ще разгледат теми, свързани с моделиране на социален или екологичен проблем, финансова устойчивост и развиване на стопанска дейност, екипна структура и лидерство, както и комуникации и възможности за развитие.

Програмата е подходяща както за стартиращи, така и за утвърдени младежки организации, управленски екипи – директори, мениджъри и координатори, и  членове на оперативния екип, участващи във взимането на решения.

Обучението включва последователни модули с интензивна работа в екип, практически задачи между сесиите и последващи консултации с екипа на Черноморски младежки център – Варна.

Желаещите да се включат в обучението могат да кандидатстват в срок до 26 октомври чрез онлайн формуляр на адрес: https://forms.gle/YM2xMeLWL9xzQ1Ko7.

Повече подробности на адрес: https://www.facebook.com/events/1534901661279389