"Предприемачество за младежки НПО" ще се проведе във Варна
Участниците ще разгледат теми, свързани с моделиране на социален или екологичен проблем, финансова устойчивост и развиване на стопанска дейност, екипна структура и лидерство, както и комуникации и възможности за развитие.
Програмата е подходяща както за стартиращи, така и за утвърдени младежки организации, управленски екипи – директори, мениджъри и координатори, и членове на оперативния екип, участващи във взимането на решения.
Обучението включва последователни модули с интензивна работа в екип, практически задачи между сесиите и последващи консултации с екипа на Черноморски младежки център – Варна.
Желаещите да се включат в обучението могат да кандидатстват в срок до 26 октомври чрез онлайн формуляр на адрес: https://forms.gle/YM2xMeLWL9xzQ1Ko7.
Повече подробности на адрес: https://www.facebook.com/events/1534901661279389
