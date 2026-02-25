Председателят на Общинския съвет (ОбС) във Варна инж. Христо Димитров излезе с официално становище, относно наболели проблеми, важни теми и взаимодействието между кметската администрация и местния парламент. Публикуваме изявлението му без редакторска намеса:Утре – 26 февруари 2026 г., от 10:00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Варна. Това е мястото, където решенията за бъдещето на града ни се обсъждат публично, аргументирано и с ясна отговорност пред гражданите. Заседанието е открито и всеки е добре дошъл да чуе дебатите и мотивите зад всяко предложение. Вратата на зала "Пленарна“ в Община Варна винаги е отворена и за кмета, който от месец май 2025 г. досега е присъствал само на една сесия на Общинския съвет и на нито едно заседание на комисия. В същото време с лека ръка отправя квалификации и внушения по адрес на местния парламент, затова в отговор на поредните манипулации, публикувани в социалните мрежи, бих искал да заявя следното:План-сметка "Чистота“ беше сред основните теми в изминалата "седмица на комисиите в Общинския съвет на Варна“. Повече от час продължиха обсъжданията на документа по време на заседанието на комисията по благоустройство и комунални дейности. Тя беше единствената комисия, на която беше гледана план-сметката, a не две, както твърди кметът.Предложената финансова рамка е значително завишена спрямо предходната година, а това естествено поражда въпросите на какво се дължи увеличението и какви конкретни подобрения ще донесе. Преди година гласувахме ръст на такса смет с 53% с обещанието, че градът ще стане по-чист. Варненци усетиха промяната, но само по джоба си. Реалността по улиците остана непроменена: мръсни улици, препълнени контейнери, нерегламентирани сметища. В тази ситуация съвсем е резонно Общинският съвет да поиска обяснение за увеличената план-сметка.Като обосновка от администрацията се посочва предстоящо подписване на нов договор със сметосъбираща фирма, тъй като настоящият изтича през юни. Въпреки обществената значимост, към момента не е ясно какви ще бъдат параметрите на новото споразумение, на какви критерии трябва да отговаря бъдещият изпълнител и дали ще има ясни стандарти за качество и механизми за контрол. Конкурсната процедура дори не е стартирала, а знаем, че такива процедури често са съпътствани от обжалвания и забавяния. Логичният въпрос е: не е ли по-разумно първо да се избере новият изпълнител, след което да се изготви план-сметка, съобразена с конкретните договорни условия?Администрацията твърди, че ако финансовата рамка не бъде приета, Общината няма да може да се разплаща с настоящата фирма и сметосъбирането и сметопочистването ще спрат. И миналата година план-сметка "Чистота“ беше гласувана чак през юли, без това да доведе до сътресения. Законът допуска извършване на разходи и при неприет бюджет, а Министерството на финансите потвърждава, че средствата могат да се разходват до размера на одобрената план-сметка за 2025 г.С темата за отпадъците са свързани и възстановените отчисления от РИОСВ – Варна, които също не бяха приети от комисията. Това не означава, че има решение за прехвърляне на 3,17 млн. евро към община Аксаково, на чиято територия се изхвърля варненският боклук. Твърдението на кмета е подвеждащо и не отговаря на истината.Втората голяма тема, провокирала дебати в зала "Пленарна“, беше изграждането на Черноморския младежки център. Градът безспорно има нужда от съвременна инфраструктура за младежки дейности и образование, а проектът може да даде реален тласък на младежките политики.Проектът, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, предвижда реконструкция на сградата на бившето училище "Мара Тасева“ в квартал "Аспарухово“ със срок за завършване 30 юни 2026 г. След три години на пълен застой кметът иска Общинският съвет спешно да гласува над 2,2 млн. евро, за да може проектът да бъде довършен в оставащите три месеца. Това означава тепърва да бъде проведена процедура за избор на изпълнител, да започнат реални строително-ремонтни дейности и една тънеща в разруха сграда да бъде превърната в съвременно пространство.Според моя професионален опит и натрупана през годините експертиза реализирането на подобен обем дейности в рамките на само три месеца е практически невъзможно. Комисията все пак даде възможност на администрацията да защити предложението си, като изиска до утрешната сесия документи от Управляващия орган за разделяне на проекта и писмени становища от изпълнители, гарантиращи завършване и отчитане до 30 юни 2026 г. Защото при неизпълнение в договорените срокове общината ще бъде задължена да върне получените средства на държавата, което е абсолютно недопустимо.По отношение изграждането на втори бункер за линеен ускорител за Онкоболницата Общинският съвет единодушно подкрепя проекта и това беше потвърдено на сесия още през ноември. Разногласията са свързани с начина на финансиране. Защо се предлага да се тегли заем, вместо Общината да ползва собствени средства? На какъв принцип се определя кои проекти да бъдат финансирани от бюджета и кои – чрез кредит? Липсата на ясни критерии поражда съмнения и създава усещане за двойни стандарти.На този фон буди недоумение фактът, че две години и половина след началото на мандата се демонстрира непознаване на правилата и начина на работа на Общинския съвет. Комисиите не се свикват по график, а при наличие на материали за разглеждане. Те са помощен орган на местния парламент с ясно определена функция – да обсъждат, анализират и дават становища по внесени докладни записки, проекти на решения и други предложения. При липса на такива материали заседания на комисии не се провеждат.Не допускам кметът да не е запознат с правилата, вероятно става дума за пропуск от страна на неговия PR. И вместо да се настройват хората срещу местния парламент, разумното поведение предполага добро познаване на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна и активно участие в работата на заседанията.Предстоящата сесия предоставя възможност не за пореден пост в социалните мрежи, а за реален разговор. Възможност за изясняване на фактите пред гражданите, за отговори и най-вече за поемане на управленска отговорност.