Председателят на ОбС-Варна: Красивата градска среда е необходимост, а не лукс
Събитието, организирано от сдружение "Пространствата на Варна“, събра участници от различни сектори, обединени от идеята за по-добра градска среда. Основната цел на форума, на който присъстваха и общински съветници, беше да провокира вниманието и да насърчи ангажираността към бъдещето на Варна.
Инж. Димитров и заместник-кметът на Варна инж. Пламен Китипов участваха в панела, посветен на ролята на институциите в развитието на градската среда, начините на взаимодействие с гражданското общество, както и върху актуалните предизвикателства и приоритети за Варна.
"Като председател на Общинския съвет съм наясно с отговорността, която тази позиция носи. Но също така е важно да се знае – председателят е пръв сред равни. В местния парламент решенията не се вземат еднолично, а с диалог и със стремеж към баланс между възможности и обществен интерес, между желаното и възможното“, подчерта инж. Димитров.
В рамките на форума беше обсъдена дейността на Общински съвет – Варна като колективен орган, който одобрява устройствени планове, приема стратегии и програми за развитие и др. В съвета работят 17 комисии, чиито заседания са открити за граждани. Христо Димитров посочи, че активността на варненци в тези комисии остава слаба. "Нуждаем се от повече участие, повече реален интерес към процесите, които оформят средата, в която живеем“, каза още председателят на Общинския съвет.
Той определи форума като възможност за смислен разговор – не само за настоящите проблеми, но и за дългосрочните възможности пред града. Според инж. Димитров Варна има нужда от стратегическа визия с хоризонт от поне 10 години, която ясно да очертае как градът трябва да се развива.
Заместник-кметът инж. Пламен Китипов също заяви, че ефективното управление на градската среда е възможно само когато има добро взаимодействие между администрацията и Общинския съвет. "Търсим работещи решения. Не винаги е лесно, но когато има обща цел, намираме път“, каза Китипов.
И двамата подчертаха необходимостта от дигитализация и проследимост на процесите в администрацията, като посочиха, че по-добрата организация и по-интензивната работа ще доведат до по-видими резултати.
