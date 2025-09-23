Красивата, поддържана и функционална градска среда е необходимост, а не лукс. Но е еднакво важно не само да създаваме нови пространства, а и да опазваме съществуващите – природни, исторически, архитектурни. Това смята председателят на Общински съвет – Варна Христо Димитров, който взе участие във "Форум за Варна 2025 – общности и градска среда“. Според него устойчивото развитие изисква съвместни усилия – на институциите, експертите, бизнеса и гражданите.Събитието, организирано от сдружение "Пространствата на Варна“, събра участници от различни сектори, обединени от идеята за по-добра градска среда. Основната цел на форума, на който присъстваха и общински съветници, беше да провокира вниманието и да насърчи ангажираността към бъдещето на Варна.Инж. Димитров и заместник-кметът на Варна инж. Пламен Китипов участваха в панела, посветен на ролята на институциите в развитието на градската среда, начините на взаимодействие с гражданското общество, както и върху актуалните предизвикателства и приоритети за Варна."Като председател на Общинския съвет съм наясно с отговорността, която тази позиция носи. Но също така е важно да се знае – председателят е пръв сред равни. В местния парламент решенията не се вземат еднолично, а с диалог и със стремеж към баланс между възможности и обществен интерес, между желаното и възможното“, подчерта инж. Димитров.В рамките на форума беше обсъдена дейността на Общински съвет – Варна като колективен орган, който одобрява устройствени планове, приема стратегии и програми за развитие и др. В съвета работят 17 комисии, чиито заседания са открити за граждани. Христо Димитров посочи, че активността на варненци в тези комисии остава слаба. "Нуждаем се от повече участие, повече реален интерес към процесите, които оформят средата, в която живеем“, каза още председателят на Общинския съвет.Той определи форума като възможност за смислен разговор – не само за настоящите проблеми, но и за дългосрочните възможности пред града. Според инж. Димитров Варна има нужда от стратегическа визия с хоризонт от поне 10 години, която ясно да очертае как градът трябва да се развива.Заместник-кметът инж. Пламен Китипов също заяви, че ефективното управление на градската среда е възможно само когато има добро взаимодействие между администрацията и Общинския съвет. "Търсим работещи решения. Не винаги е лесно, но когато има обща цел, намираме път“, каза Китипов.И двамата подчертаха необходимостта от дигитализация и проследимост на процесите в администрацията, като посочиха, че по-добрата организация и по-интензивната работа ще доведат до по-видими резултати.