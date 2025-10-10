Надяваме се, че Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година ще бъде във Варна. Това става ясно от думите на председателя на Общинския съвет инж. Христо Димитров, в специално изявление заТой обясни, че в началото на 2025 година в община Варна се получило писмо от волейболната федерация за съдействие. В края на месец юли след, след предложено надлежно от кметската администрацията предложение да се подпомогне Федерацията по волейбол, Общинският съвет разгледа въпроса и се прие да се осигури в следващия бюджет за 2026 година средства в размер на 420 000 лева за мероприятието, стана ясно от думите на инж. Димитров.Всички във Варна знаят, че Дворецът на културата и спорта е Дворец на волейбола и трябва да остане така, става ясно от думите на председателя на местния парламент в морския град.