Представиха по нестандартен начин книга за морето във Варна
Не липсваха и изненади за гостите. Едната ги очакваше още на входа, където двойник на Джони Деп, в образа му на Джак Спароу, както и негов съподвижник от пиратските среди посрещаха всички с по чаша шотландско уиски. Изборът на напитката не бе случаен, тъй като в миналото тя се е свързвала с престижната регата "Тол шипс“, на която Варна бе домакин три пъти. Парадът на ветрилата на международната флотилия бе едно от най-вълнуващите морски събития за варненци и гостите на морската ни столица.
Заслужени аплодисменти на премиерата спечели и Виктор Тодоров, който едва 11-годишен вече свири прекрасно на пиано. Роденият в Канада талант поднесе на публиката мелодии от легендите Куин, Металика и Гънс ен Роузес, както и част от саундтрака на една от най-успешните филмови поредици "Карибски пирати“.
На случаен принцип бяха изтеглени щастливци, които получиха бутилка скоч, талони за СПА, както и билети за театрална постановка на Теди Москов. Не липсваха снимки за спомен и раздаване на автографи. Бяха подкрепени и две благотворителни каузи.
