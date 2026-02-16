Яхтсмени, писатели, журналисти, театрали, музикални продуценти, майстори на четката, представители на бизнеса и академичните среди уважиха премиерата на книгата "Лакърдии от кокпита“, която се състоя в популярен варненски клуб. Сборникът с интервюта, правени от журналиста Емилиян Ялъмов в първите три сезона на едноименния подкаст, събра в 128 страници любопитни истории с популярни личности, обединени от любовта си към морето. Сред тях личат имената на кап. Тома Томов, Васил Попов, Георги Паунов, Боян Георгиев, Светлозар Тенев, Явор Колев, Светлин Ненов, Ути Бъчваров, доц. д-р Деян Статулов, Стефан Калчев, русалките от Time 2 Dare и мн. др. Редактор на изданието е Бистра Варнева. Дизайнът е на Георги Георгиев. Модератор на премиерата бе популярната журналистка от близкото минало Таня Николова, за която морето и ветроходството също са страст и вдъхновение.Не липсваха и изненади за гостите. Едната ги очакваше още на входа, където двойник на Джони Деп, в образа му на Джак Спароу, както и негов съподвижник от пиратските среди посрещаха всички с по чаша шотландско уиски. Изборът на напитката не бе случаен, тъй като в миналото тя се е свързвала с престижната регата "Тол шипс“, на която Варна бе домакин три пъти. Парадът на ветрилата на международната флотилия бе едно от най-вълнуващите морски събития за варненци и гостите на морската ни столица.Заслужени аплодисменти на премиерата спечели и Виктор Тодоров, който едва 11-годишен вече свири прекрасно на пиано. Роденият в Канада талант поднесе на публиката мелодии от легендите Куин, Металика и Гънс ен Роузес, както и част от саундтрака на една от най-успешните филмови поредици "Карибски пирати“.На случаен принцип бяха изтеглени щастливци, които получиха бутилка скоч, талони за СПА, както и билети за театрална постановка на Теди Москов. Не липсваха снимки за спомен и раздаване на автографи. Бяха подкрепени и две благотворителни каузи.