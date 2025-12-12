Сподели close
Днес от 10:00 часа в кв. "Аспарухово“ във Варна, около стадиона в парка, униформени от Специализираните полицейски сили показаха част от уменията на кучетата, с които работят. Демонстрацията бе изнесена пред деца от различни училища в областта.

Малчуганите видяха как четириногите задържат човек, как намират взривни вещества и още много от неподозираните способности на най-верните приятели на човека.

Докосването до полицейската работа бе истинско преживяване за децата, които с много любов съпреживяваха изпълнението на трите кучета и техните водачи.