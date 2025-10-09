Офицери от дирекция "Киберсигурност и информационни технологии“ на Йорданските въоръжени сили посетиха Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“.Те се срещнаха с ръководството на Морско училище и се запознаха с дейностите и проектите, по които то работи. Офицерите от Йордания разгледаха и Учебния център по кибероперации, където бе направена презентация на работата му. Гостите се запознаха и с останалата учебно-материална база на ВВМУ.