Представители на Йорданските въоръжени сили гостуваха на Военноморското училище във Варна
Те се срещнаха с ръководството на Морско училище и се запознаха с дейностите и проектите, по които то работи. Офицерите от Йордания разгледаха и Учебния център по кибероперации, където бе направена презентация на работата му. Гостите се запознаха и с останалата учебно-материална база на ВВМУ.
