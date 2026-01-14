Представители на МУ-Варна участваха в международно обучение в Талин по програма "Еразъм+"
Основната цел на мобилността беше обмен на интердисциплинарни знания, проучване на иновативни модели за симулационно обучение и укрепване на международното сътрудничество в рамките на европейското образователно пространство.
Работната програма включваше интензивен цикъл от лекции, практически демонстрации и дискусионни панели, водени от доказани експерти:
- Фармация и първична помощ: В рамките на специализирани работни срещи, водени от Lilian Ruuben, Merle Kiloman, Ülle Tamming и Helve Kirm, бяха представени естонските модели за предоставяне на фармацевтични услуги и съвременни технологии за приготвяне на екстемпорални лекарствени форми.
- Академична етика и AI: В дискусионния панел с Eve Pohlak и Maigi Lepik бяха анализирани предизвикателствата, които изкуственият интелект поставя пред академичната етика във висшето медицинско образование.
- Научноизследователска дейност: Под ръководството на Dr. Martin Argus се проведе "Научно кафене“, насочено към трансфера на идеи и създаването на съвместни изследователски мрежи.
- Клинично мислене: Специално участие взе Dr. Heather Herdman, изпълнителен директор на NANDA International, която представи визията за развитието на NANDA 360 и укрепването на диагностичния процес в здравните грижи.
- Зъботехника и 3D технологии: В панела, посветен на 20-годишнината от висшето образование по зъботехника в Естония, доц. Милев изнесе лекция на тема "3D принтиране в зъботехническата лаборатория“, която предизвика голям интерес сред международната аудитория.
Важен акцент в програмата беше практическото симулационно обучение в модерния център на университета под егидата на Катедра "Медицински сестри“. Обучението обхвана сложни клинични сценарии (хипо- и хипергликемия) с фокус върху екипната работа и критичното мислене. Неформалният панел "Кафе Смърт“, модериран от Kurt Cassar, предостави иновативна методология за обсъждане на палиативните грижи и етичните аспекти в медицината.
Успешното провеждане на мобилността бе подкрепено от експертния екип на домакините Grete Sõõru - ръководител "Международни отношения“; Paula Pajo - Еразъм+ координатор; Anna-Liisa Loper и Eve Epner - мениджъри "Международни проекти“.
В разговорите с отдела по академични въпроси бяха договорени бъдещи стъпки за разширяване на студентския обмен и подготовка на съвместни проекти, които да подпомогнат професионалното развитие на академичния и административния състав на МУ-Варна.
Реализираната мобилност е доказателство за значението на програма "Еразъм+“ като инструмент за модернизация на образованието. Усвоеният опит и създадените професионални контакти ще допринесат пряко за подобряване на учебните планове и внедряване на иновативни симулационни методи в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна.
