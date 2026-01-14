Представители на Медицински университет – Варна - доц. Минко Милев (УС "Зъботехник“), доц. Силвия Филкова (УС "Рехабилитатор“) и Миряна Арнаудова (експерт "Анализ данни“) се включиха в началото на декември в обучение и обмен на опит в Tallinn Health University of Applied Sciences (Талин, Естония) по програма "Еразъм+“. Участието беше част от ежегодната Международна седмица 2025 - утвърдена академична традиция, която свързва медицинското образование, научноизследователската дейност и клиничната практика.Основната цел на мобилността беше обмен на интердисциплинарни знания, проучване на иновативни модели за симулационно обучение и укрепване на международното сътрудничество в рамките на европейското образователно пространство.Работната програма включваше интензивен цикъл от лекции, практически демонстрации и дискусионни панели, водени от доказани експерти:- Фармация и първична помощ: В рамките на специализирани работни срещи, водени от Lilian Ruuben, Merle Kiloman, Ülle Tamming и Helve Kirm, бяха представени естонските модели за предоставяне на фармацевтични услуги и съвременни технологии за приготвяне на екстемпорални лекарствени форми.- Академична етика и AI: В дискусионния панел с Eve Pohlak и Maigi Lepik бяха анализирани предизвикателствата, които изкуственият интелект поставя пред академичната етика във висшето медицинско образование.- Научноизследователска дейност: Под ръководството на Dr. Martin Argus се проведе "Научно кафене“, насочено към трансфера на идеи и създаването на съвместни изследователски мрежи.- Клинично мислене: Специално участие взе Dr. Heather Herdman, изпълнителен директор на NANDA International, която представи визията за развитието на NANDA 360 и укрепването на диагностичния процес в здравните грижи.- Зъботехника и 3D технологии: В панела, посветен на 20-годишнината от висшето образование по зъботехника в Естония, доц. Милев изнесе лекция на тема "3D принтиране в зъботехническата лаборатория“, която предизвика голям интерес сред международната аудитория.Важен акцент в програмата беше практическото симулационно обучение в модерния център на университета под егидата на Катедра "Медицински сестри“. Обучението обхвана сложни клинични сценарии (хипо- и хипергликемия) с фокус върху екипната работа и критичното мислене. Неформалният панел "Кафе Смърт“, модериран от Kurt Cassar, предостави иновативна методология за обсъждане на палиативните грижи и етичните аспекти в медицината.Успешното провеждане на мобилността бе подкрепено от експертния екип на домакините Grete Sõõru - ръководител "Международни отношения“; Paula Pajo - Еразъм+ координатор; Anna-Liisa Loper и Eve Epner - мениджъри "Международни проекти“.В разговорите с отдела по академични въпроси бяха договорени бъдещи стъпки за разширяване на студентския обмен и подготовка на съвместни проекти, които да подпомогнат професионалното развитие на академичния и административния състав на МУ-Варна.Реализираната мобилност е доказателство за значението на програма "Еразъм+“ като инструмент за модернизация на образованието. Усвоеният опит и създадените професионални контакти ще допринесат пряко за подобряване на учебните планове и внедряване на иновативни симулационни методи в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна.