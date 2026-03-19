Представители на Община Варна участват в Единадесетата работна среща между туристическия бизнес и местната власт, която се провежда от 19 до 21 март в Белоградчик, организирана от АБТТА с домакинството на Община Белоградчик и подкрепата на Министерството на туризма.Форумът събира представители на туристическия сектор, местната власт и експерти от цялата страна около темата "Местният туризъм в национален план: партньорства, дигитализация, устойчивост". В рамките на тридневната програма се обсъждат ключови въпроси, свързани с развитието на регионалния туризъм, внедряването на дигитални решения и създаването на устойчиви модели.Екип от Община Варна представи визията за развитие на града като целогодишна и устойчива туристическа дестинация. Акценти бяха поставени върху активните партньорства с туристическия бизнес, развитието на дигиталната комуникация и популяризирането на културно-историческото наследство.Подчертана беше ролята на Варна като водещ туристически център и основна входна точка към Северното Черноморие, предлагаща възможности за морски, културен, фестивален и балнео туризъм. Специално внимание беше отделено и на развитието на официалния туристически портал на града като инструмент за представяне на Варна като целогодишна дестинация.Програмата продължава с дискусии за ролята на културния туризъм, новите функции на музеите и развитието на "умни" туристически дестинации. Включени са и практически уъркшопи, сред които лаборатория за изкуствен интелект, представяща иновативни подходи в сектора.Форумът предоставя възможности за обмен на добри практики, създаване на нови партньорства и развитие на съвместни инициативи за повишаване на конкурентоспособността на българския туристически продукт, посочват от ресорната дирекция към Община Варна.