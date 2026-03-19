Представители на Община Варна участват в работна среща на туристическия сектор в Белоградчик
©
Форумът събира представители на туристическия сектор, местната власт и експерти от цялата страна около темата "Местният туризъм в национален план: партньорства, дигитализация, устойчивост". В рамките на тридневната програма се обсъждат ключови въпроси, свързани с развитието на регионалния туризъм, внедряването на дигитални решения и създаването на устойчиви модели.
Екип от Община Варна представи визията за развитие на града като целогодишна и устойчива туристическа дестинация. Акценти бяха поставени върху активните партньорства с туристическия бизнес, развитието на дигиталната комуникация и популяризирането на културно-историческото наследство.
Подчертана беше ролята на Варна като водещ туристически център и основна входна точка към Северното Черноморие, предлагаща възможности за морски, културен, фестивален и балнео туризъм. Специално внимание беше отделено и на развитието на официалния туристически портал на града като инструмент за представяне на Варна като целогодишна дестинация.
Програмата продължава с дискусии за ролята на културния туризъм, новите функции на музеите и развитието на "умни" туристически дестинации. Включени са и практически уъркшопи, сред които лаборатория за изкуствен интелект, представяща иновативни подходи в сектора.
Форумът предоставя възможности за обмен на добри практики, създаване на нови партньорства и развитие на съвместни инициативи за повишаване на конкурентоспособността на българския туристически продукт, посочват от ресорната дирекция към Община Варна.
Още по темата
/
/
18.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.