Арт галерията н Морското казино във Варна се оказа тясна, за да побере всички желаещи да присъстват на представянето на книгата "16 седмици в Сиера Леоне – Дневник на двама български лекари“.

Автор на уникалното издание е варненския лекар доц. д-р Татяна Радева. Книгата е не толкова описание на красиви пейзажи на западното крайбрежие на Африка, колкото представяне на реалния живот в тази част на света - трудностите за приспособяването към влажния климат и възможностите за оцеляване на двама български лекари в действителността на Сиера Леоне. Физическото оцеляване върви преплетено с интригуващи срещи с министъра на здравеопазването, местни лекари, работещи в малки практики или големи клиники и представители на здравната администрация, включително на международни организации като UNICEF, Red Cross, Partners in Health. Читателят сякаш преглежда местни пациенти заедно с българските медици, влиза с тях в лабораториите, в болничните стаи, докосва апаратурата, в аптеката дава предписаното хапче на страдащия и съвместно с психиатъра прилага методика за изследване разпознаване на лицева експресия. В голяма степен се дават отговори за робството, колонизирането, разцвета, независимостта и последвалия упадък на африканските държави като се повдига завесата около информацията за структурата на обществото в субсахарска Африка в преживяването да ти продадат дете или да станеш член на местната лекарска колегия, "скин такс“, както и обиските на летището при напускането на страната.

Доц. д-р Татяна Радева, дм е специалист психиатър във Варна с над 25 години медицински опит. Диагностицира и лекува състояния, свързани с повишена тревожност, панически атаки, депресии, психотични разстройства, хранителни разстройства, безсъние, зависимости. Съчетава успешно лечение с медикаменти и психотерапевтични техники. Доц. Радева не преглежда деца.

Завършва Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна през 2000 г. През 2008 г. завършва и специалност "Психология“ във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър“. Своята специалност "Психиатрия“ придобива през 2013 г. През 2016 г. придобива научна и образователна степен "доктор" след защита на дисертация на тема: Копинг стратегии при пациенти с депресивно разстройство. От 2023 г. е избрана и за “доцент" по психология към Медицински университет - Варна.