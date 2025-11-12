Представят "Пътят" на големия Георги Лечев във Варна
Изложбата включва 39 произведения, които са представителни за различните периоди на автора. 27-те живописни творби обхващат времето от 90-те години на ХХ век до 2013 г., като една от залите представя основно синия период на артиста - годините около 2000-та. Почти всички живописни платна са собственост на семейството на художника. 12-те графики, включени в експозицията, са главно от 80-те години на ХХ век. Сред тях са и творби, носители на призове от международни форуми на графичното изкуство, между които и Международното биенале на графиката Варна.
Изкуството на Георги Лечев представя изкуствоведът Румен Серафимов, куратор на изложбата: “Георги Лечев е едно от най-ярките имена в легендарната варненска художествена общност още от края на 1970-те години, когато започва творческият му път. Още тогава той става новатор и изключително силна фигура в областта на графиката в национален мащаб. Многократно е удостояван с награди от Международното биенале на графиката във Варна и от други графични форуми. Той е сред първите графици в България, които през 1980-те години създават експресионистични и абстрактни творби, немислими до този момент в нашето изкуство. През периода 1978 – 1980 г. той представя серия цветни гравюри на метал със силно критично интерпретиране на несвободния живот и общество в тогавашната тоталитарна ситуация у нас. По своята изразителност, откровеност и гражданска доблест тази серия от графики няма аналог в най-новото българско изкуство.
В областта на живописта Георги Лечев също е сред най-впечатляващите и доказани български художници. През 1980-те години той е един от първите новатори у нас, който започва да работи в модерен експресионистичен стил, като създава внушителни и силно емоционални композиции. Много скоро той стига до абстрактния експресионизъм, който тогава е рядък феномен в нашата визуална култура. Творбите му в тази стилова посока и особено от известния му "син период“ притежават забележителни естетически качества, огромна пластическа и колоритна сила, и са безспорно свидетелство за величината на неговия талант.
През последните години Георги Лечев интерпретира по изключително културен и оригинален начин красотата и хармонията на природата. Неговите пейзажи и натюрморти откриват модерен, изящен и мъдър поглед към дълбоките и същностни нива и смисли на богатия природен живот в един сложен, универсален контекст.
Удивителната творческа биография на Георги Лечев, в която той има над 100 самостоятелни изложби в много страни по целия свят, свидетелства красноречиво, че той е артист не само от национално значение, но и с европейски измерения. Той е участвал в престижни световни изложби и форуми и е носител на множество международни награди и отличия. Негови творби са в колекциите на Конгресната библиотека във Вашингтон, Националната библиотека в Париж, музея Албертина във Виена, музея за изящно изкуство в Прага, художествените галерии в Еслинген, Германия и Бърно, Чехия, Националната галерия, Софийска градска художествена галерия и най-големите галерии в България.
Безкрайно привързан към родния си град, активен и всеотдаен участник в художествените процеси, които превръщат Варна през 1980-те години в най-престижния и значим център на изобразителните изкуства извън столицата, един от най-талантливите и креативни членове на художническата общност в прочутия ателиен комплекс "Вулкан“, където се твори най-модерното и освободено изкуство у нас тогава, Георги Лечев е емблематично и достойно име за високата духовна култура, която се създава във Варна."
Изложбата ще бъде експонирана от 14.11. до 10.12.2025 г. Откриването е на 14.11.2025 г. от 18:00 ч.
