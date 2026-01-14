Представят комикс за първата частна галерия във Варна и България
©
Използвани са материали от архива на галерията и фотографии на Яков Шустов и Елена Владова, която е и сценарист. Корицата е на Николай Събев.
Галерия 8 е открита на 18 юни 1988 г. с изложба на 15 български художници на улица "Братя Шкорпил“ 8А, където се намира до днес. За времето си подобно артистично пространство, създадено по лична, а не по държавна инициатива, е нещо необичайно. За това разказват галеристът и четирима от художниците, които участват в първата изложба: Мария Зафиркова, Веселин Начев, Милко Божков и проф. Стоимен Стоилов. Всички те са свързани с Варна и са представяни многократно в изложби в галерията.
Комиксът "На гости на Борис Стателов в Галерия 8“ е предназначен за широк кръг от читатели.
Още от категорията
/
Шефът на топлофикационните дружества: Тези сметки, които се формират сега, са прогнозни, тъй като се очаква крайна сметка
10:09
От днес до 20 януари във Варна се въвеждат противоепидемични мерки – учениците минават на онлайн обучение
08:34
Апелативният съд във Варна изпрати в пенсия дългогодишния съдебен секретар в Наказателното отделение Соня Дичева
13.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бойко Борисов: ПП-ДБ искат да направят във всички градове боклуча...
15:12 / 13.01.2026
Въвеждат временни противоепидемични мерки в област Варна – учениц...
18:34 / 12.01.2026
Утре ще осъмнем с по-ниски температури от днешните минимални – ми...
17:49 / 12.01.2026
Жълт и оранжев код са в сила! Варна е предупредена
08:38 / 11.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.