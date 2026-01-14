На 16 януари (петък) от 17:00 до 19:00 ч. в Галерия 8 (ул. "Братя Шкорпил“ 8А, Варна), ще бъде представен документалният фотокомикс "На гости при Борис Стателов в Галерия 8“. В изданието се разказва накратко за историята на първата частна галерия в България, създадена във Варна от Борис Стателов.Използвани са материали от архива на галерията и фотографии на Яков Шустов и Елена Владова, която е и сценарист. Корицата е на Николай Събев.Галерия 8 е открита на 18 юни 1988 г. с изложба на 15 български художници на улица "Братя Шкорпил“ 8А, където се намира до днес. За времето си подобно артистично пространство, създадено по лична, а не по държавна инициатива, е нещо необичайно. За това разказват галеристът и четирима от художниците, които участват в първата изложба: Мария Зафиркова, Веселин Начев, Милко Божков и проф. Стоимен Стоилов. Всички те са свързани с Варна и са представяни многократно в изложби в галерията.Комиксът "На гости на Борис Стателов в Галерия 8“ е предназначен за широк кръг от читатели.