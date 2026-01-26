По покана на кмета на град Загреб, Община Варна, представлявана от зам.-кмета Снежана Апостолова, участва в петата Среща на върха на мрежата на балканските градове В40 в хърватската столица, която се провежда на 25-27 януари. Програмата на срещата започна с официалното приемане на новите членове на В40. Варна, Бурса и Тузла подписаха декларацията за членство, с което официално се присъединиха към Мрежата на балканските градове, основана през 2021 г. по инициатива на кмета на Истанбул.Съгласно утвърдените принципи на функциониране на организацията, град Загреб официално пое ротационното председателство на мрежата В40 от град София. Към момента членовете на мрежата B40 са нараснали до над 70 града от 12 държави.Темата на тазгодишната среща е "Градовете като двигатели на устойчивото развитие“, като акцентът е поставен върху възможностите за сътрудничество в областта на зеления преход и устойчивото градско развитие, както и върху културния и туристически обмен. Инициативата предоставя платформа за диалог и обмен на идеи и добри практики по очертаните ключови теми и споделени предизвикателства между партньорите в мрежата B40. В допълнение към основната програма, делегатите на Срещата на върха ще имат възможност да участват в кръглата маса на тема "Градовете като стълбове на демократичната устойчивост“, организирана с подкрепата на Eurocities.Зам.-кметът Снежана Апостолова ще представи Община Варна в рамките на панела "Култура, креативни индустрии и туризъм като двигатели на градското развитие, интеграцията и междуградското сътрудничество". Нейната презентация на тема "Свързване на културата и туризма - Концепцията: Варна: Златното пресичане“ представя съвременното развитие на морската столица, в което културата и туризмът не се разглеждат като два отделни острова, а като взаимносвързани – пулсът и тялото на нашия град.Петата Среща на върха на мрежата В40 в Загреб привлича представители на 38 града от 11-те балкански държави, от които 7 български, както и представители на 4 наблюдаващи организации - ICLEI Europe, B40 NETWORK – Istanbul Metropolitan Municipality в качеството си на Постоянен секретариат на мрежата, Union of Municipalities of Türkiye и Националното сдружение на общините на Република България.Инициативата подкрепя местните власти в Балканския регион и насърчава регионалното сътрудничество за справяне с важните предизвикателства като изграждането на устойчиви и екологични градове, прилагането на приобщаващи и демократични модели на управление в полза на местните общности, използването на интелигентни технологии за подобряване качеството на живот на гражданите, насърчаването на икономическия растеж, опазването и популяризирането на културното наследство и ценности в региона.