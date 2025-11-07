Днес от 17 часа на Сцена Ротонда във Варненската опера ще бъде представена поетичната книга "Балчик“ на чешката поетеса и преводачка Радка Рубилина. Завършила сраванително езикознание в Университета в Констанц и Charles University в Прага, тя ръководи отдела за човешки права и демократизация "Източна Европа и Русия“ към организацията "Хора в нужда“; работи като съветник по човешките права в Организацията за сигурност и сътрудничество на Европейския съюз; участва в това си качество в мисията на Европейския съюз за мониторинг на Грузия. Оглавява Чешкия културен център в Киев, а от 2023 г. е директор на Чешкия културен център в София.Литературната премиера на поемата "Балчик“ предхожда спектакъла в същата вечер на операта "Русалка“ от чешкия класик Антонин Дворжак, поставена за пръв път в България във Варненската опера от диригента Павел Балев и режисьорката Сребрина Соколова. След премиерното представление на "Русалка“ в Опера в Летния театър 2025 музиковедът Юлияна Караатанасова отбелязва: "Спектакъл на световно ниво. Варненската опера написа поредната златна страница в историята на българския оперен театър.“ Заслуга за успеха има и Радка Рубилина, която като ръководител на Чешкия културен център съдейства на екипа.След стихосбирките "Laciná romantika“ (2017), Радка Рубилина се вдъхновява за следващата си книга от древната история на Балчик. Поемата "Balčik“, която излиза през 2024 г. в Чехия, е преведена на български език от Димана Иванова за изд. "Персей“ ЕООД, 2025. Дизайнер на корицата е Стефан Тотев.