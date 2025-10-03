Премиера на сборника с разкази на Милена Крумова "Синхрон“ ще се състои на 4 октомври, събота, от 12.00 часа в Музея на Възраждането – Варна, ул. "Д-р Л. Заменхоф“ № 21Замисляли ли сте се колко е важен синхронът? В отношенията между хората, в работата, в природата… Той носи удовлетворение, хармония, радост. Но и често е трудно постижим.Милена Крумова е родена в гр. Кюстендил. Работи като преподавател по български език и литература в международно училище. Работата с деца я вдъхновява да участва в творчески екип, подготвящ образователна анимационна поредица в канала You tube – "Приключенията на Лили. Българската азбука“. За свободно гледане са пуснати три от филмите.През 2018 г. е издаден първият ѝ роман "Тюркоаз“, който е номиран за участие в конкурса за Съвременен любовен роман към Фондация "Буквите“. През следващата година са издадени романите "Рубин“ (отново номиниран за участие в конкурса за Съвременен любовен роман) и "Ореол“ (награден в конкурса на Асоциация "Емпирей“ за роман на християнска тема). В края на 2024 г. с подкрепата на Министерство на културата е издаден сборникът ѝ с разкази "Синхрон“.Авторката е лауреат на редица награди за разказ – в конкурса "Албена“ за драматичен женски образ, в конкурси, организирани от РИОСВ Пловдив, под надслов "Пеша до края на града“ и "Събудих се и видях града различен“, в конкурса на община Генерал Тошево, под надслов "Земя на пеещите колелета“, в конкурсите на КДК "Нов живец“ (Атина), "Ирелевант“, "Небесни меридиани“ (Израел) и др. Нейни творби с християнска, социална, романтична тематика са публикувани в сборници и антологии в поредни години, издавани от различни институции. Член е на Конфедерацията на българските писатели.