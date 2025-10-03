ЗАРЕЖДАНЕ...
Представят сборник разкази в Музея на Възраждането във Варна
©
Замисляли ли сте се колко е важен синхронът? В отношенията между хората, в работата, в природата… Той носи удовлетворение, хармония, радост. Но и често е трудно постижим.
Милена Крумова е родена в гр. Кюстендил. Работи като преподавател по български език и литература в международно училище. Работата с деца я вдъхновява да участва в творчески екип, подготвящ образователна анимационна поредица в канала You tube – "Приключенията на Лили. Българската азбука“. За свободно гледане са пуснати три от филмите.
През 2018 г. е издаден първият ѝ роман "Тюркоаз“, който е номиран за участие в конкурса за Съвременен любовен роман към Фондация "Буквите“. През следващата година са издадени романите "Рубин“ (отново номиниран за участие в конкурса за Съвременен любовен роман) и "Ореол“ (награден в конкурса на Асоциация "Емпирей“ за роман на християнска тема). В края на 2024 г. с подкрепата на Министерство на културата е издаден сборникът ѝ с разкази "Синхрон“.
Авторката е лауреат на редица награди за разказ – в конкурса "Албена“ за драматичен женски образ, в конкурси, организирани от РИОСВ Пловдив, под надслов "Пеша до края на града“ и "Събудих се и видях града различен“, в конкурса на община Генерал Тошево, под надслов "Земя на пеещите колелета“, в конкурсите на КДК "Нов живец“ (Атина), "Ирелевант“, "Небесни меридиани“ (Израел) и др. Нейни творби с християнска, социална, романтична тематика са публикувани в сборници и антологии в поредни години, издавани от различни институции. Член е на Конфедерацията на българските писатели.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Варна е с най-много работещи на глава на населението у нас
14:27 / 02.10.2025
Варненци откриха собственика на питбулите, които нападнаха мъж и ...
14:13 / 02.10.2025
Осъдиха варненец за кражба на кутии за дарения
17:12 / 02.10.2025
Сгащиха посред нощ варненец с опасна дрога
17:14 / 02.10.2025
Подготовката на училищата за зимния сезон бе обсъдено в Община Ва...
09:23 / 02.10.2025
Варненският административен съд се изказа за ветропарка в Аврен
13:02 / 02.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.