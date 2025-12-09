Представяне на книга на варненския лекар доц. д-р Татяна Радева: "16 седмици в Сиера Леоне – Дневник на двама български лекари“ ще се състои днес (09.12.2025 година), от 18:00 часа в Арт Галерия, Морско казино, Варна. Автор е доц. д-р Татяна Радева.Книгата "16 седмици в Сиера Леоне – Дневник на двама български лекари“ започва не толкова с описанията на красиви пейзажи на западното крайбрежие на Африка, колкото с трудностите за приспособяването към влажния климат и възможностите за оцеляване на двама български лекари в действителността на Сиера Леоне. Физическото оцеляване върви преплетено с интригуващи срещи с министъра на здравеопазването, местни лекари, работещи в малки практики или големи клиники и представители на здравната администрация, включително на международни организации като UNICEF, Red Cross, Partners in Health. Читателят сякаш преглежда местни пациенти заедно с българските медици, влиза с тях в лабораториите, в болничните стаи, докосва апаратурата, в аптеката дава предписаното хапче на страдащия и съвместно с психиатъра прилага методика за изследване разпознаване на лицева експресия. В голяма степен се дават отговори за робството, колонизирането, разцвета, независимостта и последвалия упадък на африканските държави като се повдига завесата около информацията за структурата на обществото в субсахарска Африка в преживяването да ти продадат дете или да станеш член на местната лекарска колегия, "скин такс“, както и обиските на летището при напускането на страната.Авторите са допълвали ежедневно преживяванията си, обогатявайки се ден след ден до категоричното решение за завръщане в Родината и така емоционалният заряд в началото е един, а в последната част става противоположен.Книгата не е просто дневник – тя е поглед към същността на лекарската професия, където медицината се превръща не само в наука, но и в морална мисия.Авторите описват как се работи в полеви условия, при ограничени ресурси, под натиска на време и непредвидими обстоятелства – там, където всяка диагноза, всяко решение може да бъде въпрос на живот и смърт.Читателят ще открие задкулисието на медицинската хуманитарна работа, включително:организацията на медицинските лагери;логистичните трудности в тропически климат;културните различия и комуникацията с местното население;ежедневните битки с епидемии и инфекциозни заболявания.Дневник, изпълнен с емоции и смисълДоц. Радева и д-р Николов разказват за момента, в който медицинската експертиза среща човешката болка, за безсънните нощи, за сълзите, но и за надеждата, която идва с всяко спасено дете.Това е книга, която разкрива истинското лице на медицината – отвъд луксозните кабинети, модерните апарати и академичните лекции.Тя напомня, че лекарят преди всичко е човек – с емоции, страхове, съмнения, но и с непоколебима вяра в призванието си.За студентите по медицина тази книга е уникално допълнение към академичното знание.Тя показва как теорията се среща с реалността, как медицинските принципи се прилагат при липса на ресурси, и как човечността остава най-важното "лекарство“ дори когато всичко друго липсва.За практикуващите лекари – това е възможност за професионално и морално вдъхновение, напомняне защо са избрали тази професия и как тя променя не само пациентите, но и самите тях.Книга за всеки, който вярва в силата на медицината и добротата"16 седмици в Сиера Леоне“ е свидетелство за отговорността и хуманността на медицинската общност.Тя е мост между култури, между континенти, между професионализъм и състрадание.С всеки ред читателят усеща пулса на живота в едно различно място, където български лекари оставят следа – с професионализъм, любов и вяра в човека.