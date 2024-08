Представят във Варна "Български Рейв Архив"

© “Български Рейв Архив" - видео инсталация и представяне на фотокнигата на Владислав Илиев, ще се проведе на 09.08 - 10.08.2024 в ReBonkers (ул. "Барутен Погреб“ 4, Варна), от 16:00 до 22:30 ч. Линк към събитието ТУК.



Последният проект на визуалния артист Владислав Илиев - фотокнигата “Български Рейв Архив" е естествено продължение на изложбата, представена в края на 2021 г. Фотокнигата акцентира върху архивното изследване на периода в края на 90те и началото на новия век. Без да претендира за аналитично и дълбоко проучване, книгата е по-скоро самостоятелен художествен обект и цели да събере на едно място селекция от любопитни материали като фотография, флаери, плакати, статии и интервюта. Книгата интегрира в себе си Добавена Реалност (AR) филтри, като допълнителна стойност на различни видеа, интервюта, радио предавания и снимки. Авторът ще представи книгата като изложба и интервенция на пространството с различни светлинни, звукови и видео инсталации.



"…На първо място беше отношението с хората. За мен това беше изключително важно. Може би това, ако се замислите, днес е най-дефицитната стока. Отношението, нормалното човешко взаимоотношение, любовта и уважението. Не-насилието към човека до теб. Това беше философията на цялото онова време."



д-р Цанев



"…Представете си, че се намирате на стадион в агитката на любимия ви футболен отбор и този футболен отбор вкарва постоянно голове 90 минути. Само че тая работа при нас продължава от четири следобед до единайсет вечерта.“



Ясен Петров



Проекта BRA представя селекция от уникални архиви, видеа и интервюта предоставени от Агнес, Алекс Мечев, вестници "24 часа“, "Сега“ и "Култура“, Владимир Балканов, Делян Христов, д-р Цанев, Елена Ненкова, Иван Дончев, Иво Рачев, Калин Руйчев, Крис Йорданов, Мария Николова, Марта Данева, Мартин Захариев, Метрополис, Никола Михов, Николай Маджаров, Петър Ганев, Рада Еленкова, Радослав Илиев, Синемак, списания "Егоист“, "Нов Ритъм“, и "Метополис“, Стефан Крачанов, Стоян Стоянов, Ясен Згуровки, Ясен Петров, Balthazar, DJ Rady, Smurf, No Good и Valentine и специални кадри от Варна, предоставени от That Divine.



За автора:



Владислав Илиев (@Vladzen) е интердисциплинарен визуален артист с фокус върху възприятието за светлина и пространство, инсталация, сценичен дизайн и видео. Завършва НАТФИЗ през 2010, специалност Сценичен и Екранен Дизайн, а от 2016 е гост лектор по Видео Мапинг, специалност "Дигитални Изкуства" в НХА, София. През 2009 създава студио @Phormatik с интерес към развиването на дигиталната култура в сферата на изкуството и създаването на преживявания чрез изкуство, технология и дизайн. През последните години работи в областта на интерактивният дизайн, 3Д мапинг и нови медии и развива интегрирането им в театъра и перформативните изкуства.



09 и 10 август (петък и събота) 16:00 - 22:30ч.



- откриване в присъствието на автора и DJ гости участници в проекта.



- специални архивни кадри, флаери и плакати от Варна, предоставени от That Divine.