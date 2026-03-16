Представят във Варна документалния филм "Осми Приморски"
©
Премиерната прожекция е на 25 март от 19:00 часа в зала "Пленарна" на Община Варна, входът е свободен. Организаторите обещават една вечер, в която историята няма да бъде просто разказана, а ще застане изправена пред нас. Вечер за история, достойнство, чест и памет. Вечер за Варна.
"Това е разказ за мъже, които са носили пагони, но и съдби. За знамена, които не са просто плат, а памет. За България такава, каквато се пише с кал по ботушите и чест в сърцето.", казват за продукцията нейните автори. Филмът проследява бойния път на Осми Приморски полк с възстановки и архивни кадри.
Филмът е свързан с отбелязването на 140-ата годишнина от създаването на полка - Осми пехотен Приморски полк е сформиран с Указ № 41 на 12 октомври 1884 г. Най-славните страници в неговата история са свързани с невероятната храброст на Приморци, по време на Балканските войни и Първата световна война.
Събитието се организира по проект "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна" и се финансира от Европейския съюз чрез инструмента Следващо Поколение ЕС (Next Generation EU), по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.