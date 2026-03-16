Национално движение "Традиция" (клон Варна) и медийната платформа TV21 представят за първи път пред широка публика документалния филм "Осми Приморски". Продукцията е посветена на героичния Осми пехотен Приморски полк – на нейно величество Княгиня Мария Луиза, участвал във всички войни за освобождение, обединение и защита на България. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на дирекция "Култура и духовно развитие" в Община Варна.Премиерната прожекция е на 25 март от 19:00 часа в зала "Пленарна" на Община Варна, входът е свободен. Организаторите обещават една вечер, в която историята няма да бъде просто разказана, а ще застане изправена пред нас. Вечер за история, достойнство, чест и памет. Вечер за Варна."Това е разказ за мъже, които са носили пагони, но и съдби. За знамена, които не са просто плат, а памет. За България такава, каквато се пише с кал по ботушите и чест в сърцето.", казват за продукцията нейните автори. Филмът проследява бойния път на Осми Приморски полк с възстановки и архивни кадри.Филмът е свързан с отбелязването на 140-ата годишнина от създаването на полка - Осми пехотен Приморски полк е сформиран с Указ № 41 на 12 октомври 1884 г. Най-славните страници в неговата история са свързани с невероятната храброст на Приморци, по време на Балканските войни и Първата световна война.Събитието се организира по проект "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна" и се финансира от Европейския съюз чрез инструмента Следващо Поколение ЕС (Next Generation EU), по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС.