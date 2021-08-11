© виж галерията Ежегодният кинофорум "Любовта е лудост" ще се открие на 27 август!



Кинофестивалът е очаквано и вълнуващо събитие за гости и зрители, а екипът на Фестивалния и конгресен център отново има амбицията да предложи най-доброто от големия екран – в конкурсната програма и съпътстващите панорами "От световните фестивали“, "По меридианите“, документална програма и нови български заглавия.



В последния петък на август Варна за пореден път ще се превърне в лятната киностолица на страната! Старт ще даде френският филм "СЕЛИН ДИОН: СИЛАТА НА ЛЮБОВТА“ на режисьора Валери Льомерсие.



Българското фестивално конкурсно предложение е "Чичо Коледа" - филм на режисьора Ивайло Пенчев /"Летовници" и "Като за последно"/.



Сценарий: Божан Петров, Ивайло Пенчев, Весел Цанков



Оператор: Георги Челебиев



В ролите: Филип Аврамов, Малин Кръстев, Васил Банов, Стефан Денолюбов, Свежен Младенов, Китодар Тодров, Ивайло Драгиев, Милена Аврамова, Симона Халачева, Меглена Караламбова, Ален Ангелов, Аня Пенчева







Продуценти Ивайло Пенчев, Стоян Стоянов







Едно дете мечтае да има семейство. Мъж, облечен като Дядо Коледа, трябва да разбере кой е. Таксиметров шофьор, майстор на импровизираната лъжа се запознава с момиче, готово на всичко, за да сбъдне мечтата си. Случайността среща Чичо Коледа и детето с красивата сервитьорка Милена, с улични музиканти – комарджия, пияница и своенравен старец, с любовницата на Датския принц и дори с президента и премиера.



В лавината от комични ситуации всеки от героите търси това, за което жадува най-много – семейство, идентичност, прошка, любов, съчувствие, приятелство. Няма как желанията им да не се сбъднат, стига да повярват в Чичо Коледа.



Романтичната комедия гледайте на 28 август от 20:00 часа в зала 1.



ПРОГРАМА:



27.08. (петък) - 19:00 ч. - зала 1



СЕЛИН ДИОН: СИЛАТА НА ЛЮБОВТА - ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ЛЮБОВТА Е ЛУДОСТ 2021



Франция-Канада, 2020, 128‘



Режисьор: Валери Льомерсие



В ролите: Валери Льомерсие, Силвен Марсел, Вероник Байлок, Мартин Фонтен







28.08. (събота)



НАЙ-СЛАДКОТО – 14:30 ч. Зала 6 Документална програма



България, 2019, 35‘, Документален Режисьор: Борис Мисирков, Георги Богданов



С участието на: Анастас Недев, инж. Борис Харалампиев, Борис Цанов, Гергана Димитрова, Екатерина Конишева



СТРАХ – 15:30 ч. Зала 1 Българско кино



България, 2020, 100‘, Драма , Романтичен Режисьор: Ивайло Христов В ролите: Светлана Янчева, Майкъл Флеминг, Иван Савов, Стоян Бочев



ПАРЦАЛЕВ – 16:30 ч. Зала 6 Документална програма



България, 2021, 57‘



Режисьор - Валентина Фиданова



ОБОЖАНИЕ – 16:45 ч. Зала "Европа“ Конкурсна програма



Франция, Белгия, 2019, 98‘, Драма, Трилър Режисьор: Фабрис дьо Уелз



В ролите: Томас Джория, Фантин Ардуин, Беноа Пулворд, Анаел Сноек



БОГИНЯТА НА СЪДБАТА – 17:30 ч. Зала 1 По меридианите



Италия, 2019, 115‘, драма Режисьор: Ферзан Йозпетек



В ролите: Стефано Акорси, Едоардо Лео, Жасмин Тринка, Сера Йелмаз.



МАЛКАТА МАРКИЗА – 18:00 ч. Зала 6 Документална програма



България, 2021г, 60‘., Документален Режисьор: Станислав Дончев



С участието на: Ирина Митева, Васил Бинев







МУЗИКА ЗА ФИЛМ – 18:45 ч. Зала "Европа“ Документална програма



България, 2021г., 60‘, Документален Режисьор:Павлина Иванова



С участието на: Мирослав Атанасов – Морски , Фред Стиц, Пелагия Петрова



ЧИЧО КОЛЕДА – 20:00 ч. Зала 1 Конкурсна програма



България, 2021, 119‘, Романтична комедия Режисьор: Ивайло Пенчев



В ролите: Филип Аврамов, Малин Кръстев, Васил Банов, Стефан Денолюбов







29.08. (неделя)



ПРАВО НА ПОМИЛВАНЕ – 15:00 ч. Зала 6 Документална програма



Литва/Словения/България, 2019г., 84‘, Документален Режисьори: Одриус Мицкевичус, Нериус Милериус С участието на: Одирус Мицкевичус, Бернар Стиглер, Роландас Черапокас



ДО ПОСЛЕДНИЯ КАПРИЗ – 16:00 ч. Зала 1 Българско кино



България, 2020, 98‘ Режисьор: Иван Юруков В ролите: Георги Тенев, Стоян Младенов, Марти Тодоров, Пепи Тодоров, Светлин Русев



КАКВО ВИЖДАМЕ, КОГАТО ГЛЕДАМЕ НЕБЕТО? – 16:30 ч. Зала "Европа“ Конкурсна програма



Германия/Грузия, 2021г., 150‘, Драма Режисьор: Александър Коберидзе В ролите: Джорджи Бохоришвили, Ани Карселадзе, Олико Барбакадзе, Джорджи Амброладзе, Вахтанг Фанчулидзе



ЯЗОВЕЦЪТ – 17:00 ч. Зала 6 От световните фестивали



Иран, 2020г., 93‘, Драма Режисьор: Казем Молаие В ролите: Вишка Асайеш, Хасан Маджуни, Бехнуш Бахтиари, Мехраве Шарифиниа



СЕГА Е СЕГА – 18:00 ч. Зала 1 От световните фестивали



Унгария, 2019г., 90‘, Комедия, Романтичен Режисьор: Петер Чайки В ролите: Тамаш Мохай, Катя Томпош, Кати Андай, Ференц Борбицки



НЕВИДИМИЯТ СВИДЕТЕЛ – 19:00 ч. Зала 6 По меридианите



Италия, 2018, 97‘, Трилър, Мистерия Режисьор: Стефано Мордини В ролите: Рикардо Скамарчо, Мириам Леоне, Фабрицио Бентиволио, Мария Пайато.



СВЕТИЦАТА НА НЕВЪЗМОЖНОТО – 19:30 ч. Зала "Европа“ Конкурсна програма



Швейцария, 2020г., 98‘, Драма, Мистерия Режисьор: Марк Реймънд Уилкинс В ролите: Магали Солие, Тара Талер, Симон Кезер и дебютантите Адриано и Марсело Дюран



БЛАЖЕНИЯТ – 20:00 ч. Зала 1 Българско кино



България, 2020, 106‘.Режисьор: Станимир Трифонов С участието на: Александър Тонев, Лорина Камбурова, Параскева Джукелова, Стефан Денолюбов







30.08. (понеделник)



КАПИТАН ХОЛИВУД – 16:00 ч. Зала 1 По меридианите



Русия, 2020г., 100‘, Екшън, Криминален, Драма Режисьор: Евгений Татаров В ролите: Антонина Дивина, Алексей Нестеренко, Евгений Шириков, Владимир Роганов.



СЕДЕМ СЛУЧАЙНИ СЛУЧКИ – 17:00 ч. Зала "Европа“ Конкурсна програма



Унгария, 2020, 105‘, Драма Режисьор: Петер Готар В ролите: Бланка Месарош, Мате Месарош, Бьорчьок,Оливер Бенямин, Юдит Резеш



КОРПОРАЦИЯ AD LIBITUM – 18:00 ч. Зала 1 По меридианите



Русия, 2021, 87‘, Трилър Режисьор: Полина Олденбург В ролите: Кристина Бабушкина, Карен Бадалов, Даря Белоусова, Виктория Чернишева



ВЯРНОСТ – 19:15 ч. Зала "Европа“ Конкурсна програма



Русия, 2019, , 82‘, Драма Режисьор: Нигина Сайфулаева В ролите: Евгения Громова, Александър Пал, Марина Василева, Алексей Агранович



ГОЛАТА ИСТИНА ЗА ГРУПА ЖИГУЛИ 20:00 ч. Зала 1 Българско кино



България, 2021, 111‘,Комедия Режисьор: Виктор Божинов В ролите: Михаил Билалов, Ирини Жамбонас, Филип Аврамов, Лилия Маравиля, Димитър Рачков, Герасим Георгиев







31.08. (вторник)



ИСТИНСКО ЩАСТИЕ – 16:00 ч. Зала 1 По меридианите



Полша, 2019г., 105‘, Комедия Режисьор: Томаш Конецки В ролите: Рома Гоншоровска, Пьотр Адамчик, Максимилиан Балцеровски, Йоанна Лишовска



ПЪТЯТ НА ЖАСМИНА – 16:45 Зала "Европа“ Конкурсна програма



Канада, 2020г., 132‘, Драма Режисьор: Уорън Сулатъки В ролите: Кейтлин Спонхаймър, Райън Норткът, Айвън Сърмак, Нимет Канджи, Айкса Кей



ПЪТУВАНЕ КЪМ СПОМЕНИТЕ – 18:00 ч. Зала 1 От световните фестивали



Великобритания, 2020г., 93‘, Драма Режисьор: Хари Маккуин В ролите: Колин Фърт, Станли Тучи , Пипа Хейууд , Питър Маккуин , Нина Марлин



ДВА ТИПА ХОРА – 19:30 Зала "Европа“ Конкурсна програма



Турция, 2020 г., 101‘, Драма Режисьор: Тунч Шахин В ролите: Бурджу Бириджик, Пънар Дениз, Арас Айдън, Башак Дасман



ПАЛМА – 20:00 ч. Зала 1 По мердинианите



Русия, 2020г., Драма Режисьор: Александър Домогаров В ролите: Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Илин











01.09 (сряда)



ДЪЖДОВЕН СЕЗОН – 17:00 ч. Зала "Европа“ Конкурсна програма



Сингапур, 2019г., 103‘, Драма Режисьор: Антъни Чен В ролите: Джия Лер Коу, Кристофър Мин-Шун Лий, Ши Бин Ян, Ян Ян Йео



КУБИНЕЦЪТ – 18:00 ч. Зала 1 По меридианите



Канада, 2019г., 109‘, Драма Режисьор: СерджоНаварета В ролите:Луи Госет Джуниър, Ана Голя, Шоре Агдашлу, Лорън Холи, Джакомо Джаниоти



ЛОРЕЛАЙ – 19:30 ч. Зала "Европа“ Конкурсна програма



САЩ, 2020г., 111‘, Драма Режисьор: Сабрина Дойл В ролите: Джена Малоун, Пабло Шрайбър, Гретчен Корбет, Куин Либлинг



ДЬО ГОЛ - 20:10 ч. Зала 1 По меридианите



Франция, 2020, 108‘ Режисьор: Габриел льо Бомен В ролите: Ламбер Уилсън, Изабел Каре, Оливие Гурме, Лоран Стокер







02.09 (четвъртък)



МОРАЛЕН КОД - 17:00 ч. Зала "Европа“ Конкурсна програма



Португалия, 2020г., 101‘, Драма Режисьор: Марио Барозо В ролите: Мария де Медейрош, Марсело Уржеги, Жоао Педро Мамеде, Жоао Арайш



АГЕНТ ЛЪВ - 18:00 ч. Зала 1 По меридианите



Франция, 2020 г., 95‘, Комедия Режисьор: Людвик Колбо-Жюстен В ролите: Дани Буун, Филип Катрен, Ан Сера







ХАРТИЕНИ ПАЯЦИ - 19:00 ч. Зала "Европа“ Конкурсна програма



САЩ, 2020 г., 109‘, драма Режисьор: Инон Шампание Участват: Стефания ЛаВи Оуен, Пейтън Лист, Лили Тейлър, Макс Касела, Дейвид Раш, Йън Нелсън



НЕОЧАКВАН ТРИУМФ- 20:00 ч. Зала 1 По меридианите



Франция, 2020, 105‘ Режисьор: Еманюел Куркол В ролите: Кад Мерад, Давид Аяла , Ламин Сисохо , Софиан Хамес







03.09 (петък)



ЕВРОПА ЗА ВСИЧКИ? – 16:30 ч. Зала 6 Документална програма



Гърция/Франция /България, 2019, 72‘, Документален Режисьор: Ангелики Аристоменопулу, Андреас Апостолидис С участието на: Сезгин Сюли , със специалното участие на политолога Иван Кръстев



СЦЕНИ ОТ ЖИВОТА НА ЕДНА АКТРИСА – 17:00 ч. Зала "Европа“ Българско кино



България, 2019, 88‘, Драма , Романтичен Режисьор: Иван Владимиров В ролите: Радина Кърджилова, Йордан Ръсин, Мариана Крумова, Мариус Куркински, Светлана Янчева



ОТ АФРИКА С ЛЮБОВ - ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ 19:00 ч. Зала 1



Франция, 116‘, 2020г., Комедия Режисьор: Никола Бедо В ролите: Жан Дюжарден, Пиер Нини, Мелъди Каста







04.09 (събота)



КЪСАТА КЛЕЧКА – 15:00 ч. Зала 1 Конкурсна програма



България, 2020,86‘ Режисьор:Димитър Петков В ролите: Никола Стоянов, Китодар Тодоров, Руслан Мъйнов, Валери Йорданов, Захари Танев



КРАДЕЦЪТ НА СКУТЕРИ – 16:00 ч. Зала "Европа“ По меридианите



Великобритания, 2020г.,119‘, Драма Режисьор: Мат Чембърс В ролите: Анамария Маринка, Ан Уилсън-Джоунс, Лучиан Мзамати



СБОГОМ, ДЖОНИ- 16:30 ч.Зала 6 Българско кино



България, 2020, 88‘, Драма Режисьор:Константин Буров В ролите: Деян Георгиев, Георги Керменски, Христиана Стоименова, Тодор Танчев



ШИБИЛ – 17:00 ч. Зала 1 Българско кино



България, 2019г., 115‘, Драма, Романтичен, Екшън Режисьор: Никола Бозаджиев В ролите: Панайот Мустакерски, Десислава Вулева, Богомил Найденов, Моника Христова



НАЧАЛО – 17:30 ч. Зала“Европа“ От световните фестивали



Грузия/Франция, 2020, 130‘, Драма Режисьор: Деа Колумбегашвили В ролите: Ия Сухиташвили, Рати Онели, Каха Кинцурашвили, Мари Копченови



ПОДВЕЖДАЩ ПАС - 19:30 ч. Зала 6 По меридианите



Германия, 2020г., 106‘, Криминална комедия Режисьор: Йоханес Набер В ролите: Себастиан Бломберг, Маркус Калвин, Симон Керисон



СКЪПИ ДРУГАРИ! - 19:30 ч. Зала "Европа“ От световните фестивали



Русия, 2020, 116‘ Драма Режисьор: Андрей Кончаловски В ролите: Юлия Висоцка , Владислав Комаров, Андрей Гусев , Юлия Бурова



ШАМПИОНЪТ - 20:00 ч. Зала“Европа“ По меридианите



Италия, 2019, 105‘, Драма Режисьор: Леонардо Д’Агостини В ролите: Стефано Акорси, Андреа Карпенцано, Масимо Пополицио







05.09 (неделя)



СБОГОМ, ГЛУПАЦИ! – 17:00 ч. Зала 1 От световните фестивали



Франция, 2020, 87‘ Режисьор: Албер Дюпонтел В ролите: Виржини Ефира , Албер Дюпонтел , Никола Мари , Мишел Вийермоз



ЧЕСТИТА ПЕНСИЯ! - 17:30 ч. Зала 6 По меридианите



Франция, 2019, Комедия Режисьор:Фабрис Брак В ролите: Мишел Ларок, Тиери Лермит, Никол Ферони



АЗБУКА НА ЛЮБОВТА – 19:00 ч. Зала 1 По меридианите



Франция, 2020г., 89‘, Комедия Режисьор: Ноеми Салио В ролите: Венсан Дедиен, Камелиа Жордана



ХАНЪТ И ИМПЕРИЯТА - 20:00 ч. Зала "Европа“ Българско кино



България, 2020, 140 мин. по ТРИЛОГИЯТА ХАН АСПАРУХ - 1981г. Режисьор: Людмил Стайков В ролите: Стойко Пеев, Васил Михайлов, Йосиф Сърчаджиев, Аня Пенчева, Ваня Цветкова



