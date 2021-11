© виж галерията Градската художествена галерия “Борис Георгиев" - Варна, представя една изложба, която провокира вглеждането в два на пръв поглед противоположни свята - света на природата и света на техниката. Людмила Миланова, която учи и живее в Германия, търси връзката между тях през погледа на фолклорното съзнание и на съвременния прочит. Нарекла е проекта си: "Like eyes, like a mouth, like birds, like the sun" (Като очи, като уста, като птица, като слънце).



Изложбата носи заглавието на главното произведение в експозицията: видео инсталация, която се състои от видео прожекция и кинетичен обект. В нея се отразяват две контрастни перспективи върху природата: тази на природния феномен, който се възприема като чудо - нещо необяснимо, свързано с различни митологични разкази. Природата тук се разглежда като "одушевена" и се признава за независим, пълноправен субект. Контрастно на това разбиране се представя един друг, много по трезв поглед върху природата. Тук тя е фон и шаблон, по чийто образец човекът си изгражда собствена версия на биологичния свят - тази на технологията.



Наскоро проектът е показван в София, но в различен вариант. “Специално за Варна сложих в центъра на изложбата видеото, което пресъздава или коментира по някакъв начин българския фолклор и митология - споделя авторката. - Темата е природата и различните тълкувания на тази тема в инсталацията имат два главни аспекта. Единият е природата през очите на фолклорното виждане, в него са визуализирани природни феномени от България, които са обвити в някаква мистерия - като Рупите, Божиите очи, Караджов камък, събиранията на Бялото братство на Рилските езера и култът към слънцето. Интересуват ме ритуалите, свързани с природата. Това е едната страна и тя е реализирана на българска земя - направих голямо пътуване, посетих тези места и това се вижда във видеото.



Живея в чужбина и това, което прави впечатление, когато не си много често тук, е че България е пълна с мистика, хората много вярват в силата на природата, има безкрайно много места със силни енергии, и хората вярват, че те лекуват. Свързвам това фолклорно усещане много силно с България, като под фолклор имам предвид не само песните и носиите, а много повече устната народна традиция и ритуала.



Другата страна на моя проект е обърната към технологиите. По принцип често работя с техническо пресъздаване на природни феномени и процеси. Изкарвам ги от естествената им среда и ги пресъздавам или симулирам в рамките на изложбеното пространство и това за мен е постоянен творчески метод.



Например в този проект включих наблюденията си върху един върхов технически обект. Близо до Кьолн се намира Германският космически център и това, което привлече интереса ми към него, е излязлата новина, че там са направили най-голямото “слънце" на света. Копирали са Слънцето! Стана ми много интересно как така хора ще твърдят, че са направили копие на Слънцето. Оказа се, че става дума за един голям технически конструкт със 150 електрически лампи, които произвеждат светлина и топлина. Направили са го, за да експериментират как се произвежда въглерод от слънчевото греене. Изображението, което използвах за визия на моя проект, е точно с тези лампи - слънце."



Людмила Миланова учи в Академията за медийни изкуства в Кьолн от 2008 до 2011 г., след като завършва медийна теория в Кьолнския университет до 2006 г.



Нейните инсталации и видеа са отличени с множество стипендии и грантове, както и с международни изложби, сред които Берлин, Сеул, Киото, Ню Йорк, Ротердам и Москва.



В творчеството си тя се занимава с природни явления и технологии. Често интерес представляват ефимерни субстанции като мъгла, облаци, светлина или физическите закони на материалните неща. Творбите ѝ включват видео инсталации, кинетични скулптури, обекти, фотографии и перформативни елементи, които са резултат от взаимодействието на техника, наука и елементи на илюзия.



Проектът гостува във Варна с финансовата подкрепа на фонд “Култура" на Община Варна. Изложбата ще бъде достъпна за посещения от 2 декември до 31 декември 2021 в Градската художествена галерия – Варна при спазване на противоепидемичните мерки.