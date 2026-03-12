Н.Пр. г-жа Мари Дюмулен, извънреден и пълномощен посланик на Френската република в България се срещна за първи път с областния управител Атанас Михов и с неговия екип. В срещата взеха участие още четирима представители на посолството на Република Франция, както и почетният консул на Франция във Варна г-н Недялко Неделчев.Сред важните теми, които интересуваха гостите бе отговорността на областния управител и предизвикателствата, свързани с провеждането на честни и прозрачни избори за Народно събрание.Атанас Михов увери своите гости, че той и неговият екип, в тясно сътрудничество с всички държавни институции и правоохранителни органи ще направят необходимото, за да могат гражданите да гласуват без натиск и без материални стимули. Областният управител подчерта ролята на органите на реда и взаимодействието с тях за предотвратяване на неправомерни изборни практики, свързани с купуването на гласове."Аз и моят екип имаме опита, знанията и волята да организираме подготовката и провеждането на честни и прозрачни избори в рамките на своите правомощия. Изборите са израз на свободната воля на хората и за нас е важно те да бъдат сигурни, че ще бъдем безкомпромисни към всеки опит за неправомерни практики, а изборният процес ще протече законосъобразно“, заяви областният управител.В рамките на срещата бяха обсъдени въпроси, посветени на културния и образователния обмен и сътрудничество между френската държава и региона на Варна.