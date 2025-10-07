Община Варна има готовност да използва системата за ранно оповестяване BG-ALERT, за да изпрати съобщения до гражданите при евентуално усложняване на метеорологичната обстановка. Това става ясно от прессъобщение на общинската администрация, което е във връзка с постъпила информация от Националния институт по метеорология и хидрология - МОСВ за потенциално опасни метеорологични явления и предупреждение от трета степен (червен код) за дъжд с количества над 65 л/кв.м. на територията на област Варна за днешния - 7-и октомври.Община Варна информира гражданите, че се поддържа постоянен контакт с Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“. Отговорните звена имат готовност за реакция при влошаване на метеорологичната обстановка.За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение за значителни валежи от дъжд трета степен (червен код) с количества над 65 л/кв.м. в 8 области в страната, в това число и Варна. По северното Черноморие ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°С. Температурата на морската вода е от 18°-19°, вълнението на морето ще бъде около 3 бала. В североизточните райони на страната се очакват и по-интензивни и придружени от гръмотевици валежи следобед.В тази връзка Община Варна съветва жителите да обезопасят домовете и имотите си – да затворят добре врати и прозорци, да приберат леки предмети от балкони и дворове, които могат да бъдат отнесени от вятъра, както и да паркират автомобилите си далеч от дървета, строителни обекти и други потенциално опасни места.В рамките на превантивните дейности още от края на месец септември е започнало почистване на дъждоприемните шахти в града, предприети са и действия по допълнителни обходи и почистване от листна маса.Сигнали за инциденти и опасности могат да се подават на телефон 112 и на дежурния телефон в общината - 052/820112.Община Варна призовава гражданите да следят редовно прогнозите на НИМХ и информацията от институциите, да останат спокойни и да предприемат разумни мерки за безопасност.