Варненци са предупредени да не паркират днес по улица "Братя Миладинови“ в централната част на града. В участъка ѝ от ул. "Славянска“ до кръстовището с ул. "Стефан Караджа“ (между двора на Музикалното училище и районното кметство "Одесос“) ще се извърши резитба на клони на дървета.Шофьорите са предупредени, че автомобилите, които възпрепятстват извършването на дейностите, ще бъдат преместени принудително.