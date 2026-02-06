Сподели close
Започна плановата дератизация за 2026 г. на подлези, канални шахти и дерета на територията на различни райони на община Варна, съобщиха от Общинското предприятие "Дезинфекция, дезинсекция, дератизация - Варна". Дейностите включват залагане на родентициди в каналните шахти. Използват се препарати на антикоагулантна основа, със санитарно разрешително за пускане на пазара и информационен лист за безопасност. Третиранията ще се извършват при подходящи климатични условия и стриктно спазване на условията за безопасно приложение на биоциди, посочват от общинското предприятие.

Графикът за масова дератизация на подлези, канални шахти и дерета е следният:

Изграждане на родентицидна бариера в подлезите: 03-27.02.2026 г. – 42 подлеза;

Район "Владислав Варненчик“ – 1857 шахти: 09 - 13.02.2026 г. – централен район и "Кайсиева градина“;

Район "Аспарухово“ – 1020 шахти:

16 - 19.02.2026 г. – централен район – 818 шахти;

20.02.2026 г. – кв. "Галата“ – 202 шахти.

Район "Одесос“ – 2295 шахти: 23 - 27.02.2026 г.

Район "Приморски“ – 2604 шахти:

02 - 04.03.2026 г. – подрайон "Приморски“ – 504 шахти;

05 - 09.03.2026 г. – подрайон "Простор“ – 1237 шахти;

10 - 12.03.2026 г. – подрайон "Чайка“ – 863 шахти.

Район "Младост“ – 3429 шахти:

13 - 17.03.2026 г. – подрайони "Младост“ 1 – 448 шахти; "Младост“ 2 – 889 шахти;

18 - 20.03.2026 г. – подрайони "Трошево“ – 990 шахти; "Св. И. Рилски“ – 385 шахти; Западна промишлена зона – 55 шахти;

23 - 24.03.2026 г. – подрайон "Възраждане“ – 662 шахти;

Села – 134 шахти и 5 дка дерета;

25 - 27.03.2026 г. – с. Тополи – 58 шахти и 5 дка; с. Каменар – 57 шахти; с. Звездица – 19 шахти.

Дерета – 611 дка:

23 - 31.03.2026 г. – "Младост“ – 283 дка; "Приморски“ – 214 дка; "Владислав Варненчик“ – 90 дка; "Аспарухово“ – 24 дка.