Започна плановата дератизация за 2026 г. на подлези, канални шахти и дерета на територията на различни райони на община Варна, съобщиха от Общинското предприятие "Дезинфекция, дезинсекция, дератизация - Варна". Дейностите включват залагане на родентициди в каналните шахти. Използват се препарати на антикоагулантна основа, със санитарно разрешително за пускане на пазара и информационен лист за безопасност. Третиранията ще се извършват при подходящи климатични условия и стриктно спазване на условията за безопасно приложение на биоциди, посочват от общинското предприятие.Графикът за масова дератизация на подлези, канални шахти и дерета е следният:Изграждане на родентицидна бариера в подлезите: 03-27.02.2026 г. – 42 подлеза;Район "Владислав Варненчик“ – 1857 шахти: 09 - 13.02.2026 г. – централен район и "Кайсиева градина“;Район "Аспарухово“ – 1020 шахти:16 - 19.02.2026 г. – централен район – 818 шахти;20.02.2026 г. – кв. "Галата“ – 202 шахти.Район "Одесос“ – 2295 шахти: 23 - 27.02.2026 г.Район "Приморски“ – 2604 шахти:02 - 04.03.2026 г. – подрайон "Приморски“ – 504 шахти;05 - 09.03.2026 г. – подрайон "Простор“ – 1237 шахти;10 - 12.03.2026 г. – подрайон "Чайка“ – 863 шахти.Район "Младост“ – 3429 шахти:13 - 17.03.2026 г. – подрайони "Младост“ 1 – 448 шахти; "Младост“ 2 – 889 шахти;18 - 20.03.2026 г. – подрайони "Трошево“ – 990 шахти; "Св. И. Рилски“ – 385 шахти; Западна промишлена зона – 55 шахти;23 - 24.03.2026 г. – подрайон "Възраждане“ – 662 шахти;Села – 134 шахти и 5 дка дерета;25 - 27.03.2026 г. – с. Тополи – 58 шахти и 5 дка; с. Каменар – 57 шахти; с. Звездица – 19 шахти.Дерета – 611 дка:23 - 31.03.2026 г. – "Младост“ – 283 дка; "Приморски“ – 214 дка; "Владислав Варненчик“ – 90 дка; "Аспарухово“ – 24 дка.