Предупреждение! Стартира обработката срещу опасни гризачи във Варна
Графикът за масова дератизация на подлези, канални шахти и дерета е следният:
Изграждане на родентицидна бариера в подлезите: 03-27.02.2026 г. – 42 подлеза;
Район "Владислав Варненчик“ – 1857 шахти: 09 - 13.02.2026 г. – централен район и "Кайсиева градина“;
Район "Аспарухово“ – 1020 шахти:
16 - 19.02.2026 г. – централен район – 818 шахти;
20.02.2026 г. – кв. "Галата“ – 202 шахти.
Район "Одесос“ – 2295 шахти: 23 - 27.02.2026 г.
Район "Приморски“ – 2604 шахти:
02 - 04.03.2026 г. – подрайон "Приморски“ – 504 шахти;
05 - 09.03.2026 г. – подрайон "Простор“ – 1237 шахти;
10 - 12.03.2026 г. – подрайон "Чайка“ – 863 шахти.
Район "Младост“ – 3429 шахти:
13 - 17.03.2026 г. – подрайони "Младост“ 1 – 448 шахти; "Младост“ 2 – 889 шахти;
18 - 20.03.2026 г. – подрайони "Трошево“ – 990 шахти; "Св. И. Рилски“ – 385 шахти; Западна промишлена зона – 55 шахти;
23 - 24.03.2026 г. – подрайон "Възраждане“ – 662 шахти;
Села – 134 шахти и 5 дка дерета;
25 - 27.03.2026 г. – с. Тополи – 58 шахти и 5 дка; с. Каменар – 57 шахти; с. Звездица – 19 шахти.
Дерета – 611 дка:
23 - 31.03.2026 г. – "Младост“ – 283 дка; "Приморски“ – 214 дка; "Владислав Варненчик“ – 90 дка; "Аспарухово“ – 24 дка.

