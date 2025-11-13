В навечерието на Никулден – празника на рибарите и рибната трапеза – Сдружение "За достъпна и качествена храна“ алармира, че българската риба изчезва от пазара, докато все повече от родното производство се насочва към износ. Това води до високи цени, недостиг и засилено присъствие на вносна риба със съмнително качество и произход.На заседанието на Консултативния съвет по риба и рибни продукти, проведено на 11 ноември 2025 г., представителят на Сдружението д-р инж. Андрей Велчев заяви, че "българската риба трябва първо да достига до българската трапеза – това е въпрос на национална отговорност, а не просто на пазарен избор“.Сдружението остро критикува част от рибопроизводителите и преработвателите, които приоритетно изнасят продукцията си, оставяйки вътрешния пазар без достатъчно предлагане. Това, според организацията, подкопава продоволствената сигурност на страната и ощетява българските потребители."Не може да се говори за устойчив сектор, когато българските семейства купуват чужда риба, а родната отива за износ. Секторът трябва да мисли и за България, и за българския потребител,“ подчерта д-р Велчев.Сдружение "За достъпна и качествена храна“ оценява подкрепата на Министерството на земеделието и храните и усилията за въвеждане на държавна помощ "de minimis“, но настоява тази помощ да бъде обвързана с реален ангажимент на производителите към вътрешния пазар."Помощта от държавата трябва да означава повече достъпна и качествена българска риба за българите, а не повече износ и печалби за сметка на потребителите,“ се казва в позицията на организацията.Сдружението направи официално искане както към МЗХ, така и към представителите на сектора за изготвяне на конкретни мерки, които да гарантират:· минимален дял от родното производство за вътрешния пазар;· стимули за реализация на българска риба у нас;· и по-строг контрол върху етикетирането и произхода на продаваната риба."В навечерието на Никулден напомняме – българската трапеза има нужда от българска риба,“ заявиха от Сдружение "За достъпна и качествена храна“. Напомняме, че през изминалия летен сезон са постъпили множество сигнали от потребители за некачествени рибни продукти на пазара. Организацията настоява и за засилен контрол върху рибата, внасяна от външни пазари, за да се гарантира нейното качество, свежест и безопасност. "Именно защото усилията ни са насочени към това рибата да бъде включена в "малката протребителска кошница“ – защото тя все по-често присъства на трапезата на българина, именно благодарение на усилията, които положихме да се говори повече за рибата като част от пълноценното меню на българите,“ заявиха от Сдружението.