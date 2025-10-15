ЗАРЕЖДАНЕ...
Предупреждение за учение във Варненско: Тежка катастрофа с разлив на сярна киселина
©
В 10 часа в Районен център 112 - Варна ще бъде получен сигнал за настъпило тежко пътно-транспортно пришествие, при метеорологични условия – сухо време с преобладаваща облачност, с температура на въздуха около 15 градуса, скорост на вятъра 5-6 м/с, в участък от пътя, свързващ "Олива“ АД – и Пристанище Варна-Запад. В произшествието участва ППС, което превозва опасен товар ( H2SO4 сярна киселина 30 тона), като част от товара се е разлял на пътя и в резултат на това се създава опасност за здравето и живота на хората, околната среда и движението на МПС. Водачът е пострадал и затиснат от деформациите в кабината.
Ще бъдат отработени и действия за спасяване и извозване на пострадалия шофьор и предотвратяване на екологично замърсяване от изтеклия опасен товар.
Предвидено е учението да обхване часовия интервал от 10:00 до 11:00 ч. на посочената дата, като за времето на провеждането на учението и при възникване на необходимост следва да се преустанови движението около общинския пътен участък.
Участващи сили:
1. ОА - Областна администрация град Варна;
2. РДПБЗН – Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението";
3. ОДМВР – Областна дирекция на министерството на вътрешните работи;
4. ЦСМП – Център за спешна медицинска помощ;
5. БЧК - Български Червен кръст
6. НОЦ – Национален оперативен център на ГДПБЗН;
7. РД АА - Регионална дирекция "Автомобилна администрация"
8. РИОСВ - Регионална инспекция по околната среда и водите
9. РЗИ - Регионална здравна инспекция
10. Регионална лаборатория - Варна към ГД ЛАД към ИОАС.
Още от категорията
/
Прокурорът по делото "Коцев": Екипът от наблюдаващи прокурори ще анализира доказателствата и настоящия съдебен акт
10.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Варненски професор оглави Българското дружество по неврохирургия
12:09 / 14.10.2025
Президентът: Образованието трябва да се развива на основата на бъ...
18:32 / 13.10.2025
Адвокатът на Коцев за анонимния свидетел: Показанията му не улича...
08:28 / 13.10.2025
МСКЦ – Варна със спасителна операция на товарен кораб в Черно мор...
18:35 / 12.10.2025
Новина за жилищата във Варна, която ще разочарова доста хора
08:40 / 12.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.