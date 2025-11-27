Административният съд - Варна прекрати производството по адм. дело, образувано по жалба срещу Решение на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). С решението е преценено, че за инвестиционно предложение за "Изграждане на седемнадесететажна жилищна сграда“ в землището на квартал "Изгрев“ не е необходимо издаването на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).В хода на производството Министърът на околната среда и водите (МОСВ) със свой акт е отменил оспорваното решение на директора на РИОСВ-Варна.На това основание, съдът остави жалбите без разглеждане и прекрати производството по делото.Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седемдневен срок от неговото получаване от страните.