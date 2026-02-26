Една от групите в Общинския съвет във Варна носи ново име, стана ясно в началото на днешното редовно заседание на местния парламент. Групата на "Български гласъ“ е преименувана на "Съединение“.В състава ѝ влизат шестима общински съветници – Светлан Златев, Алекс Илиев, Антон Апостолов, Симеон Тодоров, Мартин Златев и Мартин Димитров, който се присъедини към групата през миналия месец.