Опасно дърво от вида Софора, намиращо се в зелената площ в градинката "Севастопол“, до алея и тротоара на бул. "Сливница“, бе отстранено днес от фирма "Бютифул гардън“.Сечта е извършена по заповед на кмета на община Варна с цел осигуряване на безопасността на гражданите, тъй като според санитарната експертиза дървото е с наличие на гнилоти и кухини в кореновата шийка и в основата на ствола и с дървесноразрушаващи гъби по ствола и основните клони, съобщиха от район "Одесос“.В следващите дни /при подходящи метеорологични условия/ ще бъдат отсечени по заповед още 3 напълно сухи и опасни широколистни дървета – Шестил, на ул. "Ал. Малинов“ №1, Кълбовиден шестил на ул. "Г. С.Раковски“ №16 и един Обикновен конски кестен на тротоара на бул. "Осми приморски полк“ пред № 73 в непосредствена близост до автобусна спирка.Състоянието, в което се намират тези дървета, както и месторастенето им представлява реална опасност за гражданите, благоустройствените фондове и МПС, е посочено в санитарната експертиза.