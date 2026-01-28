Премахнаха опасно дърво в центъра на Варна
©
Сечта е извършена по заповед на кмета на община Варна с цел осигуряване на безопасността на гражданите, тъй като според санитарната експертиза дървото е с наличие на гнилоти и кухини в кореновата шийка и в основата на ствола и с дървесноразрушаващи гъби по ствола и основните клони, съобщиха от район "Одесос“.
В следващите дни /при подходящи метеорологични условия/ ще бъдат отсечени по заповед още 3 напълно сухи и опасни широколистни дървета – Шестил, на ул. "Ал. Малинов“ №1, Кълбовиден шестил на ул. "Г. С.Раковски“ №16 и един Обикновен конски кестен на тротоара на бул. "Осми приморски полк“ пред № 73 в непосредствена близост до автобусна спирка.
Състоянието, в което се намират тези дървета, както и месторастенето им представлява реална опасност за гражданите, благоустройствените фондове и МПС, е посочено в санитарната експертиза.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Numbeo: Пловдив изпревари Варна по условия за живот
11:06 / 27.01.2026
Последна седмица, в която можем да плащаме в лева
08:19 / 26.01.2026
Героите на "Фанагория": Четири улични кучета спасяват треньора на...
15:14 / 25.01.2026
Кой е най-старият служител в община Варна?
12:01 / 25.01.2026
Авария край Варна оставя много домакинства без вода
11:12 / 25.01.2026
Ето какво става край училище "Елин Пелин" във Варна
14:28 / 24.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.