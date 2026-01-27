Премахват опасни дървета в тази част на Варна
От там съобщават, че при благоприятни метеорологични условия ще бъде извършено отсичане на 5 броя опасни дървета на територията на градската градинка (под Часовника). Премахването е съгласно заповед на кмета на Община Варна.
Това е поредната дейност по преобразуването на зелената система на града, за която дълги години не бяха полагани стриктни грижи. Припомняме, че в събота бе окастрена опасна топола.
В градската градинка от месеци насам тече подмяна на стари, опасни дървета.
Паралелно с това обаче се засаждат нови. На 6 декември миналата година младежи и доброволци се включиха в залесяването на 32 дървета от вида Гинко билоба в градската градина на Варна. Засаждането и инициативата бяха осъществени от дарители в памет на Васил Дъбов, гинколог, блокчейн съветник и пионер във високите технологии в България, човек, засадил хиляди дървета и дал много на обществото и на страната ни.
Гинко билоба често е наричано "дървото на живота“ поради своята изключителна устойчивост, дълголетие и древна история. Видът съществува от повече от 270 милиона години.
