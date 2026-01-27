Сподели close
Опасни дървета ще бъдат премахнати днес във Варна. Това става ясно от информация на централното варненско кметство "Одесос".

От там съобщават, че при благоприятни метеорологични условия ще бъде извършено отсичане на 5 броя опасни дървета на територията на градската градинка (под Часовника). Премахването е съгласно заповед на кмета на Община Варна.

Това е поредната дейност по преобразуването на зелената система на града, за която дълги години не бяха полагани стриктни грижи. Припомняме, че в събота бе окастрена опасна топола.

В градската градинка от месеци насам тече подмяна на стари, опасни дървета.

Паралелно с това обаче се засаждат нови. На 6 декември миналата година младежи и доброволци се включиха в залесяването на 32 дървета от вида Гинко билоба в градската градина на Варна. Засаждането и инициативата бяха осъществени от дарители в памет на Васил Дъбов, гинколог, блокчейн съветник и пионер във високите технологии в България, човек, засадил хиляди дървета и дал много на обществото и на страната ни.

Гинко билоба често е наричано "дървото на живота“ поради своята изключителна устойчивост, дълголетие и древна история. Видът съществува от повече от 270 милиона години.