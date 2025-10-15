В ход е демонтажът на още 46 преместваеми обекта по ул. "Д-р Пискюлиев" във Варна. По разпореждане на Община Варна общинската фирма "Пазари" ЕАД премахва павилионите, разположени върху общинска собственост. Те са с недобър външен вид и голяма част от тях не се използват за търговска дейност, съобщиха от дирекция "Управление на сигурността и контрол по обществения ред" (УСКОР) към Община Варна. Останалите павилиони по улицата попадат в друг общински имот и предстои да бъдат обследвани за допустимост, като при несъответствие също ще бъдат предприети действия по тяхното премахване, посочват от ресорната дирекция.Акцията е част от усилията на общината за подобряване на градската среда след завършването на основния ремонт на ул. "Д-р Пискюлиев". Обновяването на улицата вече е факт – тя е напълно преасфалтирана, с разширени тротоари и спирки, нова велоалея и обособени зони за контейнерите за отпадъци. Премахването на старите бараки цели окончателно да се облагороди пространството и да се осигури безопасно и удобно придвижване за пешеходци, велосипедисти и хора с увреждания.Междувременно дирекция УСКОР започна и премахването на детския атракцион "Замъка" край пазар "Чаталджа", разположен между улиците "Цар Симеон", "Драва Соболч" и "Драва Чех". Съоръжението беше обект на многобройни сигнали от граждани заради опасното си състояние.Подобни действия – по премахване на павилиони, са предвидени и в други части на града – в местност "Карантината" в район "Аспарухово", по улиците "А. Рачински", "Княз Николаевич", както и на ъгъла на "Братя Георгиевич" и "Ген. Колев". Ще бъде премахнато и обособено помещение на ул. "Роза" №23Б, както и стари кафемашини в района на жп гарата на ул. "Цар Симеон I" №36.