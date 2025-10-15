ЗАРЕЖДАНЕ...
Премахват още 46 преместваеми обекта на ул. "Д-р Пискюлиев" във Варна
©
Акцията е част от усилията на общината за подобряване на градската среда след завършването на основния ремонт на ул. "Д-р Пискюлиев". Обновяването на улицата вече е факт – тя е напълно преасфалтирана, с разширени тротоари и спирки, нова велоалея и обособени зони за контейнерите за отпадъци. Премахването на старите бараки цели окончателно да се облагороди пространството и да се осигури безопасно и удобно придвижване за пешеходци, велосипедисти и хора с увреждания.
Междувременно дирекция УСКОР започна и премахването на детския атракцион "Замъка" край пазар "Чаталджа", разположен между улиците "Цар Симеон", "Драва Соболч" и "Драва Чех". Съоръжението беше обект на многобройни сигнали от граждани заради опасното си състояние.
Подобни действия – по премахване на павилиони, са предвидени и в други части на града – в местност "Карантината" в район "Аспарухово", по улиците "А. Рачински", "Княз Николаевич", както и на ъгъла на "Братя Георгиевич" и "Ген. Колев". Ще бъде премахнато и обособено помещение на ул. "Роза" №23Б, както и стари кафемашини в района на жп гарата на ул. "Цар Симеон I" №36.
Още по темата
/
Община Варна се похвали
10.10
Още от категорията
/
УМБАЛ "Св. Марина" - Варна предлага пълния спектър от съвременни генетични изследвания и консултации
08:33
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Варненски професор оглави Българското дружество по неврохирургия
12:09 / 14.10.2025
Президентът: Образованието трябва да се развива на основата на бъ...
18:32 / 13.10.2025
Адвокатът на Коцев за анонимния свидетел: Показанията му не улича...
08:28 / 13.10.2025
МСКЦ – Варна със спасителна операция на товарен кораб в Черно мор...
18:35 / 12.10.2025
Новина за жилищата във Варна, която ще разочарова доста хора
08:40 / 12.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.