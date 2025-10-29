ЗАРЕЖДАНЕ...
Преместиха успешно над 50 000 камъчета, вижте къде
Днес в присъствието на временния кмет на Варна Павел Попов красивото мозаечно пано, заживя втория си живот.
То бе прецизно демонтирано преди година. За реденето на мозайката е ползван труда на екип от изкусни творци, чийто ръководител е учил в Равена, Италия.
Миналата година - по време на събарянето на старата Автогара, от Община Варна съобщиха, че ще съдействат на собствениците на парцела да се намери най-подходящото място за експониране на мозайката в чакалнята на сградата. Така бе намерено новото място, където е изложена.
Каменната мозайка "Хората и морето“ е дело на пловдивския художник Чавдар Пашев, създадена през 1971 г. Намираше в дясната страна във вътрешността на старата Автогара.
