Над 50 000 камъчета, подредени изкусно в красива мозайка. Те бяха преместени успешно от вътрешността на старата Автогара на сградата на СУХНИ "К. Преславски", известна като Хуманитарната гимназия (задния вход откъм ул. "Ген. Р. Димитриев).Днес в присъствието на временния кмет на Варна Павел Попов красивото мозаечно пано, заживя втория си живот.То бе прецизно демонтирано преди година. За реденето на мозайката е ползван труда на екип от изкусни творци, чийто ръководител е учил в Равена, Италия.Миналата година - по време на събарянето на старата Автогара, от Община Варна съобщиха, че ще съдействат на собствениците на парцела да се намери най-подходящото място за експониране на мозайката в чакалнята на сградата. Така бе намерено новото място, където е изложена.Каменната мозайка "Хората и морето“ е дело на пловдивския художник Чавдар Пашев, създадена през 1971 г. Намираше в дясната страна във вътрешността на старата Автогара.