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Ïðåìèåðúò Áîðèñîâ íà èçíåíàäâàùà âèçèòà âúâ Âàðíà, êìåòúò ãî èíôîðìèðà â äâèæåíèå
Àâòîð: Ïëàìåíà Íèêîëîâà 09:45 / 11.06.2020Êîìåíòàðè (22)2380
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Ïðåìèåðúò Áîéêî Áîðèñîâ ïðèñòèãíà íà èçíåíàäâàùà âèçèòà âúâ Âàðíà, íàó÷è Varna24.bg.

Çàåäíî ñ êìåòà íà ãðàäà Èâàí Ïîðòíèõ ïðåìèåðúò îáèêàëÿ ñ àâòîìîáèëà ñè íîâèòå èíôðàñòðóêòóðíè îáåêòè, à ãðàäîíà÷àëíèêúò ãî çàïîçíàâà â äâèæåíèå ñúñ ñâúðøåíîòî äî ìîìåíòà. 

"Òîâà å öåëòà, âñåêè äà âèäè ïðîìÿíàòà. Íàðåä ñ ãîëåìèòå èíôðàñòðóêòóðíè ïðîåêòè, âñåêè âàðíåíåö äà âèäè ïðåä ñâîÿ äîì è âõîä íîâàòà ãðàäñêà ñðåäà, äåòñêè ïëîùàäêè, çîíè çà îòäèõ, èíôðàñòðóêòóðà", îáÿñíè êìåòúò. 

Áîðèñîâ ïîïèòà Èâàí Ïîðòíèõ äàëè èìà íåäîñòèã íà ìåñòàòà â äåòñêèòå ãðàäèíè íà Âàðíà è ïîëó÷è çàäîâîëèòåëåí îòãîâîð, ÷å âúâ Âàðíà òàêúâ ïðîáëåì âå÷å íå ñúùåñòâóâà. 

Î÷àêâàéòå ïîäðîáíîñòè!









Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Áúëãàðèíúò å âå÷íî íåäîâîëåí. Àìà ïúðâî âñåêè äà ïîãëåäíå ñåáå ñè, äàëè å èäåàëåí è ïîñëå äà êðèòèêóâà, íî åäâà ëè íÿêîé ùå ãî íàïðàâè.
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Kmeta neshto se pritesnyava hahhahhaha, kato uchenichka na daskata hahhaba
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Íÿìà ëè êîé äà ìó âçåìå êíèæêàòà, âñå ùå íàìåðèòå çà êàêâîðŸ˜†
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Ìíîãî ÿñíî, ÷å ùå äîëåòè - ïðåçèäåíòà å îò 3 äåíà òóêà è òîÿ ìóøìóë äà íå èçòúðâå ìàëêî îò ñëàâàòà :))))))
Aíîíèìåí
ïðåäè 30 ìèí.
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Êìåòå çàâåäè ãî êðàé Âàðíåíñêèðî åçåðî äà îòïèâòå ìàëêî áèñòðà ìîðñêà âîäèöà èëè äà ïîïëóâàòå, ìîæå è äî Ïàøà äåðå, òàì èìà ìíîãî êðàñèâ æúëòî-êàôÿâ ïëàíêòîí çà ãëåäàíå.
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Äà ñå ðàçõîäÿò è äî ñåëî Ãåíåðàë Êàíòàðäæèåâî, è òàì èìà äà âèäÿò ìíîãî íåùà
Aíîíèìåí
ïðåäè 51 ìèí.
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Ïîðòíèõ çàâåäå ëè ãî äà ñå ðàçäâèæàò íà îòäàâíà ïîñòðîåíèÿ îò ÒÈÌ ñòàäèîí Âàðíà?
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Âìåñòî äà ìó ïîêàçâà ãðàäèíêè è ðàç÷åðòàíè çà ñèíÿ çîíà ðàçáèòè óëèöè ,íåêà ïîêàæå "êðàñîòàòà" íà åçåðîòî, óíèêàëíèÿò âîäîñáîð íà íîâîòî åëèïñî-êðúãîâî íà áóë."Äåâíÿ" è íèêíåùèòå êàòî ãúáè êîîïåðàöèè íà âñÿêà ñâîáîäíà ïåäÿ çåìÿ.
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Äà âèíè íà Çëàòíè íîâàòà ïðå÷èñòâàòåëíà êàê ïðåëèâàðŸ˜†ðŸ˜†ðŸ˜†
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Âèæ îùå:
Øîôüîð íà àâòîáóñ ìèíà íà ÷åðâåíî âúâ Âàðíà, ïîìåòå äâå êîëè
13:02 / 10.06.2020
Øîêèðàíè îò 12 ëâ. çà ïèëåøêî áóò÷å òóðèñòè ñå ðåäÿò íà îãðîìíè îïàøêè çà ìåêèöè ïî 50 ñò.
16:09 / 09.06.2020
Çàòâîðíèê îò Âàðíà ïîðú÷à äà îáåçîáðàçÿò æåíà ìó ñ êèñåëèíà, çà äà íå ÿ ïîãëåäíå äðóã ìúæ
13:35 / 10.06.2020
Íåî÷àêâàíà íîâèíà îò ïîñëåäíèòå ìèíóòè : Óäúëæàâàò èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà îáñòàíîâêà â ñòðàíàòà!
13:45 / 09.06.2020
Íåñïîäåëåíè ÷óâñòâà ïîäòèêíàëè Èëèÿ îò Âàðíà äà ïðåáèå è èçíàñèëè æåíàòà íà íàåìàòåë
08:28 / 09.06.2020
Ñòàíàõà ÿñíè âàæíè óòî÷íåíèÿ çà óäúëæàâàíåòî íà èçâúíðåäíàòà ñèòóàöèÿ è ìåðêèòå
13:46 / 09.06.2020
Ìúæ îò Âàðíà ñòðåëÿ ïî äåöà çàðàäè øåïà ÷åðåøè, ðàíè ìîìè÷åíöå
09:27 / 09.06.2020
Àêòóàëíè òåìè
Ïúðâà ëèãà, ñåçîí 2019/2020
ÒÂ è øîó ñåçîí 2019/2020 ã.
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Ïðîêóðàòóðà è ÌÂÐ âëÿçîõà â îôèñèòå íà Âàñèë Áîæêîâ
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