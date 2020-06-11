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|Ïðåìèåðúò Áîðèñîâ íà èçíåíàäâàùà âèçèòà âúâ Âàðíà, êìåòúò ãî èíôîðìèðà â äâèæåíèå
Çàåäíî ñ êìåòà íà ãðàäà Èâàí Ïîðòíèõ ïðåìèåðúò îáèêàëÿ ñ àâòîìîáèëà ñè íîâèòå èíôðàñòðóêòóðíè îáåêòè, à ãðàäîíà÷àëíèêúò ãî çàïîçíàâà â äâèæåíèå ñúñ ñâúðøåíîòî äî ìîìåíòà.
"Òîâà å öåëòà, âñåêè äà âèäè ïðîìÿíàòà. Íàðåä ñ ãîëåìèòå èíôðàñòðóêòóðíè ïðîåêòè, âñåêè âàðíåíåö äà âèäè ïðåä ñâîÿ äîì è âõîä íîâàòà ãðàäñêà ñðåäà, äåòñêè ïëîùàäêè, çîíè çà îòäèõ, èíôðàñòðóêòóðà", îáÿñíè êìåòúò.
Áîðèñîâ ïîïèòà Èâàí Ïîðòíèõ äàëè èìà íåäîñòèã íà ìåñòàòà â äåòñêèòå ãðàäèíè íà Âàðíà è ïîëó÷è çàäîâîëèòåëåí îòãîâîð, ÷å âúâ Âàðíà òàêúâ ïðîáëåì âå÷å íå ñúùåñòâóâà.
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Øîôüîð íà àâòîáóñ ìèíà íà ÷åðâåíî âúâ Âàðíà, ïîìåòå äâå êîëè
13:02 / 10.06.2020
Ìúæ îò Âàðíà ñòðåëÿ ïî äåöà çàðàäè øåïà ÷åðåøè, ðàíè ìîìè÷åíöå
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